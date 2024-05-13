انا الفرخة واحنا الكتاكيت.. تردد قناة بطوط الجديد 2024 على النايل سات وعرب سات TV Batot Kids

تردد قناة بطوط، تعتبر قنوات الأطفال واحدة من أهم القنوات التي يتم عرضها حاليا على شاشات التلفاز حيث تساعد الكثير من الأطفال على قضاء أوقاتهم بمرح ومتعة واحدة من القنوات التي يحبها الأطفال هي قناة بطوط فهي من القنوات التي لها شعبيه كبيره واليوم سنتعرف معا على تردد قناه بطوط على القمر الصناعي نايل سات و كيفية ضبط تردد القناه في السطور القادمة فتابعونا.

تردد قناة بطوط الفضائية

قناة بطوط كيدز الفضائية من القنوات التي يكثر عليها البحث من الأطفال وأولياء الأمور وذلك نظرا للمستوى المتميز الذي تقوم القناة بعرضه من الأفلام الكرتونية الجميلة التي يحبها الكبار والصغار ويأتي تردد القناة القمر الصناعي نايل سات كالتالي:

التردد: 12562.

القمر الصناعي: نايل سات.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة بطوط علي العربسات

تعتبر قناة بطوط الفضائية من القنوات المميزة للأطفال حيث مجموعة من الأفلام الكرتونية التي يحبها الصغار والكبار ويأتي تردد قناة بطوط الفضائية على القمر الصناعي عربسات كالتالي:

التردد هو: 11594.

القمر الصناعي هو: عربسات.

جودة القناة للمشاهدة تكون: hd.

معامل الترميز هو: 27500.

المعامل الخاص بتصحيح الخطأ للبيانات هو: 5/6.

معامل الاستقطاب للقناة يكون: 27500.

الأفلام الكرتونية على قناة بطوط كيدز

تقوم قناة بطوط بعرض الأفلام الكرتونية وافلام ديزني ويعد من أبرز ما تعرضه قناة بطوط ما يلي:

فيلم طرزان.

فيلم كوكو.

سبونج بوب.

ربانزل.

سندريلا.

الأقزام السبعة.

ديناصور.

كيفية ضبط قناة بطوط علي التلفاز

هناك بعض الخطوات التي تحتاج الى القيام بها حتى تتمكن من ضبط قناة بطوط على التلفاز وهي: