إعلان جديد.. مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 على قناة mbc 4 مدبلجة باللغة العربية.. سيران لم تخبر فريد بقصة حملها

بدأت عمليات البحث عن مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70 المقرر أن تعرض خلال الأيام القادمة، حيث يتشوق الكثير من المتابعين لاستكمال الأحداث التي توقفت عندها الحلقة 69، مازال مسلسل طائر الرفراف يتصدر محركات البحث وينضم لأهم وأفضل المسلسلات العربية والتركية وهذا ما جعل نسب مشاهدة المسلسل ترتفع يوم بعد يوم، ويهتم الجمهور العربي بالبحث عن القنوات المفتوحة التي تمتلك حقوق عرض المسلسل مدبلج باللغة العربية الاستمتاع بالأحداث،

طائر الرفراف مكون من موسمين الأول تم طرحه في سبتمبر لعام 2022 والموسم الثاني تم إطلاقه في سبتمبر 2023 ومازال مستقر وتم عرض عدة حلقات، وحقق المسلسل قاعدة جماهيرية كبيرة، وتحاول الكثير من القنوات أن تتسابق من أجل الحصول على نسخة من المسلسل لعرضه على الشاشة، واليوم نوضح لكم تفاصيل كثيرة وأحداث جديد من مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70.

مسلسل طائر الرفراف الحلقة 70

يعتبر طائر الرفراف من أشهر المسلسلات ويتابعه ملايين الأشخاص وترتفع عمليات البحث كلما اقترب موعد عرض الحلقة الجديدة،يحمل هذا المسلسل قصة مختلفة نالت إعجاب الجمهور المتابع، حيث تدور أهم الأحداث حول حياة فريد وسيران الثنائي الذي جمعهما الحب في ظروف صعبة وتخطوا معاً كل المصاعب للحفاظ على قصة الحب، ورغم اختلاف الرأي بينهم في البداية إلا أن تمسكهم ببعضهم البعض يزداد قوة مع مرور الوقت،

وفي الحلقات السابقة تعرضت سيران لحادث صعبة للغاية عندما قرر اكين أن يخطفها وتقوم أمه بحرق ظهرها بماء النار تشويه جسدها للانتقام من عائلة أورهان و فريد، وبعد بحث دام لفترة طويلة لمعرفة طريقها تمكن فريد من انقاذها لكن مازال جروح سيران لم تشفى ورغم ذلك تحاول أن تصمد، وفي الحلقات الماضية وعند زيارة سيران للطبيب المعالج أكد لها أنها من الصعب أن تحمل لمدة عامين لحين الشفاء الكامل، وعندما عادات وسألها فريد قالت له الأمور تمام ولم تخبره بما أخبرها الطبيب عن الحمل لكي لا يشعر بالحزن، وفي الحلقات القادمة تكشف تفاصيل ومفاجآت جديدة غير متوقعة.

قائمة القنوات العارضة مسلسل طائر الرفراف الموسم الثاني

تستمتعون بمشاهدة المسلسل التركي طائر الرفراف الموسم الثاني عبر القنوات التالية:.