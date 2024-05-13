“شفرات مجانية رهيبة” تحميل لعبة جاتا GTA All Cheats APK جميع الشفرات بإصدار مجانًا على أجهزة الأندرويد والأيفون

لعبة جاتا من أوائل الألعاب الإلكترونية، التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، وأصحبت هي الرائدة ما بين عالم الألعاب الأخرى، وفيها يتساءل العديد من المستخدمين، عن الشفرات المجانية التي تقدمها اللعبة لكافة الأشخاص، بما يمكنهم الحصول عليها بشكل مجانًا، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

شفرات مجانية جاتا

وتتمثل أبرز شفرات جاتا المجانية للحصول على أقوى التحديات والمنافسات، وفقًا لما يلي:-

كود ” THGLOJ” يُشير إلى الشوارع الغير مزدحمة.

كود ” XJVSNAJ” اللعب في أخر الليل.

شفرة ” ZEIIVG” إشارات المرور الحمراء.

بينما شفرة ” OHDUDE” طائرة هيليكوبتر حربية.

شفرة دبابة ” panzer”.

شفرة سيارة سباق ” getthereamazinglyfast”.

جميع الأشياء سريعة بشفرة ” onspeed”.

شفرات جاتا المجانية 2024

ولكي تتعرف على باقي الشفرات التي تقدمها لعبة جاتا لجميع المستخدمين، يُرجى اتباع ما يلي:-

شفرة “: jysdsod” تُشير إلى العضلات.

كود ” gripiseverything” تصدر القيادة.

بينما كود ” preciousprotection” فهو يُشير إلى الدرع.

إضافة إلى شفرة ” hesoyam” صحة ومال.

شفرة تغيير لون البشرة وتكون ” stilllikedressingup”.

على أن شفرة ” catsanddogs” الحر ممطر.

براشوت تكون بشفرة ” aiypwzqp”.

خطوات تحميل لعبة جاتا أخر إصدار

يمكنك تحميل لعبة جاتا أخر إصدار على كافة أجهزة الأندرويد والأيفون، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-