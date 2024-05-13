ساعات الموقع هيقفل.. بالخطوات سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024 بالاسم عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات

لن يتوقف الطلاب عن البحث عن سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024 من أجل التسجيل وسرعة تسجيل الاستمارة التي تضمن لهم تأدية الامتحانات دون أي مواجهة مشاكل، حيث خصصت وزارة التربية الوطنية رابط مفعل من أجل سحب الاستدعاء وطباعة استمارة التسجيل إلكتروني لتوفير الوقت والمجهود على الطلاب، الشغل الشاغل خلال هذه الفترة هي امتحانات البكالوريا، والتي حددت موعدها الرسمي وزارة التربية والتعليم للفرعين العلمي والأدبي،

على أن تعقد وسط الإجراءات الأمنية التي تطبقها الوزارة طوال فترة الامتحانات، مما تكلف الوزارة المديريات التعليمية بجميع الولايات لتفقد اللجان المدرسية والتأكد من استقرارها وعدم حدوث أي غش، وخلال التقرير التالي نتعرف سوياً على خطوات سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024.

سحب استدعاء البكالوريا الجزائر 2024

تتم عملية سحب استدعاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2024 بالجزائر بشكل إلكتروني وعلى الطلاب الالتزام بالمواعيد لأن المدة المحدد لسحب الاستدعاء على وشك الانتهاء و كل ماعليكم هو اتباع الخطوات التالية بمنتهى الدقة

أولاً الدخول من خلال المتصفح عبر موقع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات. أو من خلال وزارة التربية الوطنية. حدد المرحلة البكالوريا أو سحب التعليم المتوسط. سجل البيانات الاسم حدد الولاية. كتابة اسم المستخدم. الرقم السري. كود التحقق. ثم الضغط على طباعة الاستدعاء.

موعد امتحانات التعليم المتوسط والبكالوريا 2024

قامت وزارة التربية الوطنية الجزائرية بالكشف رسمياً خلال الفترة الماضية عن مواعيد إجراء اختبارات نهاية العام الدراسي، وأعلن عن موعد امتحانات التعليم المتوسط البكالوريا، على أن تبدأ اختبارات المرحلة المتوسطة بالجزائر للفصل الدراسي الثاني يوم الأثنين 3 من يونيو 2024 وحتى يوم الأربعاء الموافق 5 يونيو 2024، وتنطلق اختبارات البكالوريا لجميع الفروع العلمية يوم الأحد الموافق 9 من يونيو المقبل 2024 على أن تستمر فترة الامتحانات حتى يوم الخميس الموافق 13 من يوليو 2024