مورقة وهشة فطيرة بنت الصحن أحلى وألذ الفطائر اليمنية

بأسهل الخطوات وأبسط المكونات حضري فطيرة بنت الصحن اليمنية بكل سهولة دون تعب أو مجهود، فهي عبارة عن طبقات رقية شفافة تسقي بالعسل وتتناول مع كوب من الشاي الساخن، وهي لذيذة وشهية وكثير من أهل اليمن يفضلون تناولها وهي وجبة أساسية لديهم، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطيرة بنت الصحن اليمنية بأسهل الخطوات.

مقادير عمل فطيرة بنت الصحن اليمنية

سوف نتعرف على بعض المكونات البسيطة وهي كما يلي:-

نصف كيلو من الدقيق.

2 حبة من البيض.

كوب من الزبدة الذائبة.

ثلاث أكواب من الماء دافئ حسب العجن.

ملعقة صغيرة خميرة فورية.

نصف ملعقة صغيرة سكر.

لدهن الوجه

صفار بيضة واحدة.

ملعقة صغيرة من حبة البركة.

طبق من عسل النحل للتحليه.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطيرة بنت الصحن بالمنزل بكل سهولة وهي كما يلي:-

نحضر وعاء مناسب ونضيف الخميرة الفورية مع السكر ونقلبهم مع بعض. بعد ذلك يتم إضافة ربع كوب من الماء الدافئ إليهم وندمجهم مع بعض. ترك الخميرة حتى تتفاعل مع بعض حتى تصبح مثل الرغوة. ثم نقوم بإحضار إناء أخر، ونضع به الدقيق والبيض ونقلبهم جيداً. ثم نضيف خليط الخميرة على الدقيق ونمزج جميع المكونات مع بعض بشكل جيد. ثم نضيف الزبدة على العجين ونعجن جيداً حتى نحصل على عجينة طرية ولينة. نغطي العجينة ونتركها حتى تختمر لمدة نصف ساعة، ثم نقوم بتقسيمها على شكل كرات متوسطة الحجم. ثم نحضر صينية مدهونة بالزبدة، ونبداً بفرد قطع العجين واحدة تلو الأخرى حتى تصبح رقيقة وشفافة.

طريقة تشكيل فطيرة بنت الصحن

نرص قطع العجين بعد بفردها في الصينية وندهن كل طبقة بقليل من الزبدة حتى ننتهي من الكمية كلها، ثم نقوم بدهن وجه الفطيرة بصفار البيض ونرش عليها القيل من حبة البركة، نترك الفطيرة ترتاح وتختمر لمدة 30 دقيقة، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة متوسط ونتركها حتى تسخن، بعد ذلك نضع الفطيرة داخل الفرن على درجة حرارة 180 درجة، ثم نتركها حتى نحصل على اللون الذهبي، نخرجه من الفرن ونرش عليها العسل وتقدم ساخنة بألف صحة وهنا على قلوبكم جميعاً.