سلي أولادك.. تردد قناة طيور الجنة 2024 بالأقمار نايل وعرب سات

تردد قناة طيور الجنة ننقله لكم الآن، حيث تعد اشهر قنوات الاطفال وتهتم بشكل خاص بالمحتوى الخاص بالطفل بالفئات العمرية المختلفة، حيث تتميز هذه القناة بتقديمها لمحتوى تعليمي ترفيهي يساعد في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع معارفهم، مع الحرص على تقديم برامج تتناسب مع مختلف الفئات العمرية كما تحرص القناة كذلك على مواكبة التطورات التكنولوجية من خلال تحديث تردداتها بانتظام مما يعزز من جودة الصورة والصوت ويمكن المشاهدين من الاستمتاع بتجربة مشاهدة ممتعة وذو دقة عالية.

تردد قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات

لمتابعة برامج قناة طيور الجنة يمكن ضبط الجهاز الخاص وتنزيل التردد على القمر الصناعي نايل سات باستخدام المعلومات الآتية:

التردد: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد قناة طيور الجنة 2024 على القمر الصناعي عرب سات

يمكن استقبال بث قناة طيور الجنة عبر القمر الصناعي عرب سات والتي تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية ولضبط التردد يرجى إدخال البيانات التالية:

التردد: 11274 ميغاهرتز.

الاستقطاب: رأسي.

معدل الترميز: 27500 كيلوبت في الثانية.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

كيفية ضبط تردد قناة طيور الجنة

لضبط تردد قناة طيور الجنة للأطفال على الرسيفر يمكن اتباع الخطوات البسيطة التالية:

افتح قائمة الرسيفر بالضغط على زر القائمة من جهاز التحكم.

انتقل إلى خيارات الإعدادات أو الضبط في القائمة الرئيسية.

اختر خيار التركيب أو للبدء في إعدادات القمر الصناعي.

اختر إضافة تردد جديد.

حدد القمر الصناعي المطلوب مثل نايل سات أو عرب سات من قائمة الأقمار الصناعية.

أدخل معلومات التردد الصحيحة بما في ذلك الاستقطاب معدل الترميز ، معامل التصحيح.

ابدأ عملية البحث عن القنوات بالانتقال إلى خيار البحث وانتظر حتى تكتمل.

عند الانتهاء قم بتأكيد وحفظ الإعدادات لحفظ التردد الجديد.

قائمة برامج قناة طيور الجنة للعام 2024

قناة طيور الجنة تقدم مجموعة من البرامج التي تجمع بين المتعة والفائدة الموجهة بشكل خاص للأطفال ومنها: