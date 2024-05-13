استغني عن البوتكس واستخدمي كريم النشا والأرز السحري هيفتح بشرتك ويقضي على التجاعيد للأبد

من أجمل الكريمات الطبيعية التي ينصح باستخدامها الكثير من الأطباء وخبراء التجميل كريم النشا والأرز، فهو طبيعي يحتوي على مواد أمنة تماماً على صحة الجلد، ويعطي للبشرة النعومة والنضارة ويحافظ عليها من الجفاف ويجعلها ناصعة البياض بدون تجاعيد، كما يعمل على إزالة تصبغات الجلد ويعيد للبشرة نضارتها وحيويتها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة صنع كريم النشا والأرز لتبييض البشرة والقضاء على التجاعيد نهائياً.

مكونات عمل كريم النشا والأرز

يتكون الكريم من عدة مكونات بسيطة نجدها متوفرة بالمنزل سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

كوب من ماء الأرز.

ملعقتين من ماء الورد.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من الفازلين الطبي.

ثلاث نقاط من زيت اللوز.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم النشا والأرز لتفتيح البشرة بخطوات بسيطة وهى كما يلي:-

نحضر إناء ونضع ماء الورد، وماء الأرز مع النشا ونقلبهم جيداً حتى تذوب المكونات تماماً. نقوم بوضع الإناء على البخار ونقلب برفق حتى يصبح الخليط ثقيل القوام. يتم رفع الوعاء من على النار ويضاف إليه زيت اللوز، والفازلين الطبي ويقلب جيداً. نضع الكريم في علبة نظيفة ونحتفظ به داخل الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك.

طريقة استخدام كريم النشا والأرز

نقوم بغسل الوجه بالماء الفاتر حتى تتفتح المسام المغلقة، ثم نقوم بتوزيع الكريم على الوجه على شكل نقاط ويدلك برفق حتى يمتص الوجه الكريم جيداً، يترك على الوجه حتى الصباح بعد ذلك يشطف الوجه بالماء الفاتر، حتى نحصل على نتائج مبهرة في أسرع وقت، يفضل استخدام الكريم على البشرة بشكل منتظم حتى نجعل البشرة أكثر نضارة وحيوية.