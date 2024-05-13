توقع واكسب 100 ألف دولار.. مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال 2024 خطوات الاشتراك

مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال، مجهود كبير يبذله الكثير من الأشخاص للفوز بجائزة 100 ألف دولار أمريكي للفائز، حيث اعتاد سيادة المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية بالإعلان من حين لأخر عن تلك النوعية من المسابقات، ولكن تلك المرة المسابقة مختلفة لأن قيمتها المالية كبيرة للغاية، وهناك خمسة جوائز يحصل عليها صاحب التوقع الصحيح في نزال الأبطال،

يترقب الملايين من الأشخاص انطلاق مباراة الملاكمة بين أهم الأبطال في العالم، حيث تقام المباراة هذا العام بالمملكة العربية السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث يقوم بالإشراف على فعاليات تلك البطولة تركي آل الشيخ، خلال الفقرات التالية نوضح لحضراتكم كيفية الإشتراك في مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال.

مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال

تم تقدير قيمة الجائزة الأولى في المسابقة 100 ألف دولار أمريكي الجائزة الثانية 50 ألف دولار والثالثة 25 ألف دولار والجائزة الرابعة 15 ألف دولار والجائزة الخامسة 10 ألف دولار أمريكي، ويمكنكم الاشتراك في المسابقة وتوقع اسم الاسم الصحيح في نزال الأبطال من خلال اتباع الخطوات التالية:

للاشتراك في المسابقة عبر الانترنت عليكم الضغط هنا. ثم حدد الاسم المتوقع. اختر الجولة الذي يفوز فيها البطل المتوقع. اختر القرار. الاسم الأول والأخير للمشترك. إضافة البريد الإلكتروني. رقم الجوال. حدد البلد. الضغط على موافقة على الشروط والأحكام. ثم الضغط على كلمة شارك.

موعد نزال الأبطال في الملاكمة

الرائج على جوجل ومواقع التواصل الاجتماعي خلال هذه الفترة وهو الموعد الرسمي لانطلاق واحدة من أهم بطولات الملاكمة، والتي تقام على الأراضي السعودية التي تشهد تلك الحدث التاريخي، يخوض تلك المنافسة أهم أبطال الملاكمة في العالم تايسون فيوري و Oleksandr Usyk، ويكون اللعب في تلك البطولة على 4 أحزمة وهذا يحدث لأول مرة في التاريخ، ولن يتبقى على المعركة النارية بين الأبطال سوى عدة أيام لأن موعدها الرسمي يوم السبت الموافق 18 من مايو الجاري 2024.