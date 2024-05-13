طريقة عمل فطائر المقلاة الاقتصادية بمكونات سهلة وبسيطة بالمنزل

من أطيب وألذ الأكلات السريعة التي يمكنا تحضيرها على العشاء فطائر المقلاة حيث تتكون من مكونات بسيطة نجدها متوفرة بالمطبخ تساعدنا على تحضير وجبة عشاء خفيفة ولذيذة بكل سهولة دون تعب أو مجهود، فهي تتميز بسهولة التحضير وطعمها الشهي اللذيذ الذي يجذب الأطفال إليها، وهي تحتوي على عناصر غذائية مفيدة لصحة الجسم، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر المقلاة اللذيذة بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل فطائر المقلاة الاقتصادية

تتكون الفطائر من بعض المكونات الآتية البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي

3 أكواب من الدقيق الأبيض.

كوب من الحليب الدافئ.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة كبيرة من السكر.

٤ ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

رشة ملح.

ماء دافئ حسب للعجن.

الحشو

لحم مفروم أو دجاج مفروم.

بصلة كبيرة مقطع قطع صغيرة.

3 حبات فلفل ألوان مقطع قطع صغيرة.

حبة طماطم طازجة مقطع قطع صغيرة.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

ملح وفلفل أسود.

بقدونس مقطع قطع صغيرة.

جبنة موتزاريلا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على تحضير فطائر المقلاة الاقتصادية بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقليب الخميرة والسكر ثم نضيف عليهم الحليب الدافئ ونقلب المكونات ونتركهم جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة وتصبح مثل الرغوة. بعد ذلك نضيف الدقيق، والملح إلى الخليط السابق ونقلب باستمرار، مع العجن باليد حتى تتماسك العجينة. ثم نقوم بإضافة الزيت ونستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة غير ملتصقة باليد. توضع العجينة في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. نقوم بتحضير الحشوة في مقلاة نضيف ملعقة كبيرة من الزيت ثم نضعها على نار متوسطة ونضيف البصل، والفلفل الألوان ونقلب جيدا حتى يذبل البصل. ثم نضيف اللحم المفروم ونستمر في التقليب ونضيف الطماطم ثم تتبل بالملح، والفلفل الأسود، والبهارات، ثم نضيف البقدونس ونقلب حتى ينضج اللحم وتختفي السوائل تماماً.

طريقة تجهيز فطائر المقلاة

نقوم برفع الطاسة من على النار وتترك جانباً حتى تبرد، ثم تشكل العجينة إلى كرات صغيرة ثم تفرد الكرات على سطح متساوي مرشوش بقليل من الدقيق بواسطة النشابة على شكل دوائر بسمك متوسط، ثم نضيف مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة في نصف العجينة ونضع فوقها قليل من الجبن، ثم يطبق النصف الثاني عليها ويغلق جيدا من الأطراف بواسطة شوكة الطعام، ثم نقوم بعمل فتحات صغيرة بواسطة شوكة الطعام، ثم نحضر مقلاة تيفال على نار متوسطة نضيف ملعقة كبيرة من الزيت ونتركها حتى تسخن جيدًا، ثم نضع الفطائر ونتركها حتى تتحمر ثم تقلب على الجهة الأخرى وتترك حتى تنضج، بعد ذلك نقوم برفع الفطائر من المقلاة وتوضع على منديل مطبخ حتى نتخلص من الزيت، ونقدمها ساخنة بألف صحة وهنا.