أطيب الأكلات السريعة فطائر البطاطس الهشة طعمها يجنن لا يقاوم

فطائر البطاطس من أطيب الأكلات الخفيفة التي تقدم على وحبة العشاء، وهي لذيذة وله طعم ورائحة جميلة تجذب الناس إليها، كما تتميز هذه الفطائر بطريقة تحضيرها البسيطة التي تجعل الكثير من الأمهات يفضلون صنعها بدل من شراء الأكلات الجاهزة التي لا نعرف مصادرها وجودتها، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل، على طريقة عمل فطائر البطاطس الهشة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل فطائر البطاطس اللذيذة

تتكون الفطائر من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

ملعقة صغيرة سكر.

3 ملاعق كبيرة من الزيت النباتي.

ملعقة كبيرة من لبن البودرة.

رشة ملح.

ماء دافئ للعجن.

الحشو

4 حبات بطاطس كبيرة مسلوقة ومهروسة.

ملعقة صغيرة ملح.

ربع ملعقة صغيره فلفل أسود.

ربع ملعقة صغيره كمون.

ربع ملعقة صغيرة بابريكا.

ملعقة كبيرة بقدونس مفروم.

لدهن الوجه

صفار بيض أو حليب سائل.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير فطائر البطاطس بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نقوم بتقليب الخميرة مع السكر ونضيف عليهم نصف كوب ماء دافئ ونتركهم جانبا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بوضع الخليط في وعاء عميق ثم نضيف الدقيق، و البيكنج بودر، والملح، واللبن البودرة ونقلب المكونات مع بعضها البعض جيداً. نقوم بعجن المكونات مع إضافة الماء الدافئ بالتدريج حتى نحصل على عجينة متماسكة، ثم نضيف الزيت ونستمر في العجن بواسطة اليد حتى تتكون لدينا عجينة ناعمة سهلة التشكيل. نغطي العجينة ونتركها تختمر في مكان دافئ لمدة ساعة على الأقل.

طريقة حشو فطائر البطاطس

في بوله عميقة نضيف البطاطس المهروسة ثم تتبل بالملح، والفلفل، والكمون، والبابريكا، ثم نضيف إليها البقدونس المفروم ونخلط المكونات مع بعضها البعض جيداً، بعد أن يتم التخمير نقوم بفرد العجينة على سطح متساوي مرشوش بالدقيق ثم تقطع إلى دوائر بواسطة كوب شاي أو قطاعة دائرية الشكل، ثم توزع مقدار ملعقة كبيرة من الحشوة علي دوائر العجين ثم تطبق على شكل مثلث محكم الغلق، ثم نحضر صينية فرن مدهونة بقليل من الزيت ونرص عليها الفطائر مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى، ثم نقوم بدهن وجه الفطائر بصفار البيض أو الحليب السائل بواسطة الفرشاة، ثم توضع الفطائر في فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرجها من الفرن ونتركها جانباً حتى تبرد بعد ذلك تقدم بألف صحة وهنا.