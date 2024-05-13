طريقة عمل الكرواسون اللذيذ بحشوة الجبنة هش وخفيف كالقطن

من أروع وأحلى الأكلات السريعة التي يعشقها الأطفال فطائر الكرواسون بحشوة الجبنة اللذيذة، مذاقه رائعة وقوامه هش وخفيف كالقطن وكثير من السيدات يقومونا بتحضيره في البيت بدل من شرائه من المخابز بسعر غالي، كما يتميز بشكله الجميل وحشواته المختلفة مثل الشوكولاتة والجبنة، والمربي التي تعطي له مذاق رائع، وسوف نتعرف من خلال موقع البديل الإخباري، على طريقة عمل فطائر الكرواسون اللذيذ بحشوة الجبنة بخطوات بسيطة بالمنزل.

مكونات عمل الكرواسون بحشوة الجبنة

يتكون الكرواسون من بعض المكونات البسيطة سوف نتعرف عليها وهي كالتالي:-

8 أكواب من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية الجافة.

كوب من الزيت النباتي.

٣ ملاعق صغيرة من السكر.

ملعقة كبيرة من البيكنج بودر.

ملعقة ونصف صغيره ملح.

كوب حليب سائل دافئ.

كوب ماء دافئ.

٣٠٠ جرام من الجبنة الكريم.

الحشو

جبنة بيضاء

لدهن الوجه

٢ صفار بيض.

سمسم وحبة البركة.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكرواسون بحشوة الجبنة بخطوات سهلة وبسيطة بالمنزل وهي كما يلي:-

نحضر وعاء ونضع به الخميرة، والسكر ثم نضيف كوب الحليب ونقلب المكونات مع بعض جيدًا، ثم نغطي الوعاء ويترك جانبًا لمدة عشر دقائق حتى تتفاعل الخميرة. نقوم بإضافة كوب الماء الدافئ، والملح، والزيت، والجبنة الكريمي ونقلب المكونات، ثم نقوم بإضافة الدقيق مع البيكنج بودر على الخليط ونبدأ بالعجن حتى نحصل على عجينة متماسكة. توضع العجينة في وعاء عميق مدهون بقليل من الزيت، ثم تغطي بكيس بلاستيك وتترك في مكان دافئ لمدة ساعة حتى تختمر ويتضاعف حجمها. بعد أن يتم التخمير نقوم بتقسيم العجينة إلى أربعة كرات متساوية الحجم ثم نغطيها ونتركها حتى ترتاح. نقوم بفرد كرات العجين بواسطة النشابة على سطح متساوي مرشوش بقليل من الدقيق على شكل دائرة بسمك متوسط. ثم تشكل على شكل مثلثات ثم نضع الجبن على طرف المثلث ويلف على شكل رول كما موضح بالصورة.

طريقة تسوية الكرواسون بالجبنة

نقوم برص قطع الفطائر في صينية فرن مبطنة بورقة زبدة مع مراعاة ترك مسافة بين القطعة والأخرى حتى لا تلتصق ببعضها البعض أثناء التسوية، ثم نغطي الصينية بفوطة نظيفة وتترك في مكان دافئ لمدة ١٥ إلى ٢٠ دقيقة حتى تختمر مرة أخرى، بعد ذلك نقوم بدهن الفطائر بصفار البيض وترش بالسمسم وحبة البركة، يدخل الكرواسون في فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة ١٨٠ درجة مئوية لمدة ٢٥ إلى ٣٠ دقيقة تقريبا حتى نحصل على اللون الذهبي، ثم نخرج الكرواسون من الفرن ويترك حتى يبرد تماما ثم يوضع في طبق التقديم ويقدم بألف صحة وهنا.