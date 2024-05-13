الحل المضمون لمشكلة تحتاج الى واتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب

يعتبر واتساب الذهبي مُعدل غير رسمي لتطبيق واتساب، مما قد يسبب بعض المشاكل التقنية، ومنها ظهور رسالة الخطأ “تحتاج إلى تطبيق واتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب” و تُشير هذه الرسالة إلى أن واتساب قد حظر مؤقتًا أو نهائيًا استخدام النسخ المعدلة من التطبيق ولحل هذه المشكلة، يُنصح أولاً بتحديث واتساب الذهبي لأحدث إصدار، حيث يُمكن أن تتضمن التحديثات إصلاحات للأخطاء وتجاوزات للحظر، ويجدر التنبيه إلى أن استخدام واتساب الذهبي يُعرض المستخدم لمخاطر أمنية واختراق الخصوصية، فضلاً عن احتمالية حظر دائم من قبل واتساب.

حل مشكلة تحتاج الى واتساب الرسمي

يواجه بعض مستخدمي واتساب الذهبي رسالة مزعجة مفادها “تحتاج إلى تطبيق واتساب الرسمي لاستخدام هذا الحساب” وهناك حلول بسيطة لهذه المشكلة:

الطريقة الأولى:

افتح متجر Google Play.

اضغط على صورة ملفك الشخصي في الزاوية العلوية اليمنى.

اختر “إدارة التطبيقات والعائلة”.

اضغط على “التحكم في الوالدين”.

أوقف تشغيل “تشغيل ميزة الحماية”.

انتقل إلى “الإعدادات” على هاتفك.

اختر “التطبيقات” أو “إدارة التطبيقات”.

ابحث عن “واتساب الذهبي” وانقر عليه.

اضغط على “مسح البيانات”.

أكد على “مسح”.

إعادة تثبيت واتساب الذهبي:

افتح متجر Google Play.

ابحث عن “واتساب الذهبي” وقم بتثبيته مرة أخرى.

سجل دخولك باستخدام رقم هاتفك.

الطريقة الثانية: