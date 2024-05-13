خطوات فتح باب التسجيل لبرنامج السكن الترقوي 2024 lpa في الجزائر

أعلنت حكومة الجزائر عن أنه قد تقرر رسمياً التقديم في برنامج السكن الترقوي2024، في خطوة تهدف إلى توفير فرصٍ سكنية مناسبة للمواطنين، وهذا البرنامج يعتبر فرصةً جيدة للكثير من الاشخاص في امتلاك مسكن يكون بأسعارٍ مدعومة من الحكومة، وهذا يتناسب مع إمكانيات شريحة واسعة من المواطنين وتتيح سياسة السكن الترقوي طرق سداد ميسرة تمتد على فترات طويلة، ما يُخفف العبء المالي عن كاهل المواطنين.

التقديم لبرنامج سكن الترقوي 2024 LPA في الجزائر

في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتوفير سكن لائق للمواطنين، تم الاعلان عن بدء التسجيل في برنامج السكن الترقوي لعام 2024. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الفئات المتوسطة على امتلاك وحدات سكنية ذات مواصفات جيدة وبأسعار مدعومة، مع تسهيلات في السداد على فترات طويلة وللتسجيل في البرنامج، يتوجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة اتباع الخطوات التالية: