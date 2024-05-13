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خطوات فتح باب التسجيل لبرنامج السكن الترقوي 2024 lpa في الجزائر
أعلنت حكومة الجزائر عن أنه قد تقرر رسمياً التقديم في برنامج السكن الترقوي2024، في خطوة تهدف إلى توفير فرصٍ سكنية مناسبة للمواطنين، وهذا البرنامج يعتبر فرصةً جيدة للكثير من الاشخاص في امتلاك مسكن يكون بأسعارٍ مدعومة من الحكومة، وهذا يتناسب مع إمكانيات شريحة واسعة من المواطنين وتتيح سياسة السكن الترقوي طرق سداد ميسرة تمتد على فترات طويلة، ما يُخفف العبء المالي عن كاهل المواطنين.
التقديم لبرنامج سكن الترقوي 2024 LPA في الجزائر
في إطار سعي الحكومة الجزائرية لتوفير سكن لائق للمواطنين، تم الاعلان عن بدء التسجيل في برنامج السكن الترقوي لعام 2024. ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة الفئات المتوسطة على امتلاك وحدات سكنية ذات مواصفات جيدة وبأسعار مدعومة، مع تسهيلات في السداد على فترات طويلة وللتسجيل في البرنامج، يتوجب على المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذه الفرصة اتباع الخطوات التالية:
- الخطوة الأولى هي الولوج إلى الموقع الخاص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
- بعد الدخول إلى الموقع، يُطلب من المستخدم إدخال رقم التعريف الوطني الخاص به.
- بعد ذلك يتم النقر على أيقونة “تأكيد” للتأكد من صحة المعلومات المُدخلة.
- يجب اختيار الدائرة والولاية التي يقيم فيها المستخدم حالياً، ثم تحديد الولاية التي يرغب في الحصول على وحدة سكنية فيها.
- ضمن قائمة القطاعات المتاحة، يتم اختيار “قطاع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية”، ثم تحديد “السكن الترقوي المدعم”.
- يقوم المستخدم بتحميل استمارة طلب المساعدة المالية، وذلك للحصول على الدعم المخصص للسكن الترقوي.
- يتم تعبئة جميع البيانات الشخصية المطلوبة في الاستمارة بشكل صحيح ودقيق، ثم تحديد نوع السكن المطلوب (فردي أو عائلي).
- تحميل جميع الوثائق الرسمية المطلوبة، مثل: نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، شهادة الإقامة، شهادة العمل (إن وجدت)، إلى آخره.
- بعد تعبئة الاستمارة وتحميل جميع الوثائق المطلوبة، يتم النقر على زر “تأكيد الطلب” لإرسال الطلب إلى الجهات المختصة.