“اضبط” احدث تردد لقناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعربسات

تعتبر قناة طيور الجنة من أقدم وأحلي قنوات الاطفال، ويزداد الاقبال علي مشاهدتها الصعار في سن ما قبل المدرسة، حيث تقدم محتوى تربوي وتعليماً عالي الجودة كما تتميز القناة ببرامجها التفاعلية والمسلية التي تعمل علي زيادة مهارات الأطفال وتنمية قدراتهم اللغوية والذهنية وتتنوع برامج القناة بين الأناشيد المبهجة التي تُعلم الأطفال الحروف والأرقام، والقصص الشيقة التي تنمي خيالهم، بالإضافة إلى الألعاب التعليمية.

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد

تحتل قناة طيور الجنة بيبي مكانة مرموقة بين القنوات الفضائية الموجهة للأطفال، وذلك بفضل محتواها الهادف الذي تقوم بتقديمه للاطفال لغرس القيم الإيمانية والأخلاقية الحميدة ونوضح لكم ترددات قناة طيور الجنة علي القمر المصري النايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيورالجنة: 11258.

الاستقطاب: أفقي.

رابعا: معامل الترميز: 27500.

خامسا: نسبة تصحيح الخطأ:

تردد قناة طيور الجنة علي عرب سات

القمر الصناعي: عرب سات

التردد : 11310.

معدل تصحيح الخطأ : 3/4.

الاستقطاب : عمودي.

معامل الترميز : 27500.

ضبط قناة طيور الجنة بيبي على الرسيفر

هذه الخطوات تشرح كيفية إضافة قناة طيور الجنة يدوياً على جهاز الرسيفر الخاص بك: