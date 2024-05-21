مجانية وأصلية 100%.. تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 football mobile على الهواتف العب وشوف المتعة بنفسك

فيفا موبايل 2024، من أكثر الألعاب الالكترونية التي تشهد اقبال عالي من المستخدمين لعبة فيفا موبايل التي جذبت ملايين الشباب حول العالم بسبب ما تحمله من طابع متعة وإثارة خصوصا لمحبي لعبة كرة القدم الذين يخوضون في هذه اللعبة تجربة اللعب والتدريب في نفس الوقت، وتشهد اللعبة تنافس قوي بين اللاعبين الذين يدخلون في تحديات مختلفة ليثبت كل شخص جدارته ومهاراته في اللعب، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 على الهاتف وشروط تشغيل اللعبة.

تحميل لعبة فيفا موبايل 2024 football mobile على الهواتف لعبة فيفا موبايل هي اللعبة المفضلة للملايين من كافة انحاء العالم حيث يشغل معظمهم وقت فراغه في الاستمتاع باللعب والتنافس مع أصدقائه، ونظرا للتحديث المستمر الذي تشهده اللعبة تم إضافة العديد من التحديات وتطوير اللعبة لتصبح أكثر واقعية وسلاسة، وفيما يلي طريقة تحميل فيفا موبايل 2024 على هواتف الاندرويد : من هاتفك الذكي افتح تطبيق جوجل بلاي.

أعلى الشاشة ستجد خانة البحث اكتب بها اسم اللعبة FIFA Mobile 24 ثم انقر على علامة البحث.

من نتائج البحث الظاهرة ادخل الى لعبة فيفا موبايل الأصلية واضغط على “تنزيل” او “Install”.

خلال لحظات سيتم تثبيت اللعبة على هاتفك.

افتح اللعبة وادخل الى حسابك الشخصي واستمتع ببدء المنافسة. متطلبات تشغيل فيفا موبايل 2024 يلزم لتشغيل لعبة فيفا موبايل 2024 توافر بعض المتطلبات في الهاتف لتعمل بشكل سريع وأداء قوي، وهي : أن يكون نظام الاندرويد لا يقل عن إصدار 6.

توافر مساحة تخزين في الهاتف 2 جيجا بايت على الاقل.

أن تكون رامات الهاتف مساحتها 3 جيجا بايت أو أكثر.

أن تكون الشاشة ذات دقة عالية لا تقل عن 720 بيكسل.