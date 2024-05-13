حملها هيطيروا من الفرحة.. تردد قناة ماجد الجديد 2024 Majid kids TV احدث واجمل برامج الاطفال

تردد قناة ماجد الجديد 2024، تعتبر قناة ماجد للأطفال واحدة من القنوات الأكثر شهرة وتأثيرا في العالم العربي، حيث تتميز بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج والأنشطة الترفيهية المخصصة للأطفال على مدار الساعة تتنوع هذه البرامج بين الحيوية والتعليمية، مما يساهم في تعزيز مهاراتهم وتطوير معارفهم بطرق مبتكرة وممتعة

تعتبر قناة ماجد مصدر موثوق به لتعليم الأطفال السلوك الإيجابي والصفات الحميدة، حيث تسعى دائما لتقديم محتوى تعليمي وترفيهي يناسب احتياجات الأطفال في مختلف الفئات العمرية بفضل البرامج المبتكرة والمسلية التي تقدمها، تستطيع القناة أن تلهم الأطفال وتساعدهم على تطوير مهاراتهم بطريقة مشوقة ومثيرة للاهتمام.

تردد قناة ماجد الجديد 2024

قناة ماجد تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية التي تهدف إلى إلهام الأطفال ومساعدتهم في تطوير مهاراتهم، تعتبر قناة ماجد للأطفال واحدة من القنوات الرائدة في تنمية مهارات الأطفال وتوسيع آفاقهم، تقدم القناة مجموعة متنوعة من البرامج الترفيهية والتعليمية المصممة خصيصا لمختلف الفئات العمرية، مما يتيح للأطفال فرصة الاستمتاع بمحتوى يناسب اهتماماتهم ويعزز تطويرهم الشخصي ويمكن استقبال القناة من خلال البيانات التالية:

تردد قناة ماجد على نايل سات

تردد القناة: 11526

معدل الترميز: 27500

معدل الاستقطاب: أفقي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

جودة المشاهدة: SD

تردد قناة ماجد على عرب سات

هذه البيانات توفر للمشاهدين سهولة الوصول إلى قناة ماجد والاستمتاع بمحتواها المميز والمفيد لتطوير مهاراتهم ومعرفتهم بطريقة ممتعة وشيقة، كما يمكن للمشاهدين ضبط تردد قناة ماجد على القمر الصناعي عرب سات باستخدام البيانات التالية: