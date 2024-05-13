خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 في الجزائر لعام 2024 والشروط المطلوبة 

برنامج سكنات عدل (AADL) هو مبادرة تهدف إلى توفير السكن للمواطنين في الجزائر ويعتبر برنامج سكنات عدل الإصدار الثالث (AADL3) إحدى الدورات التي تهدف إلى تقديم وحدات سكنية بأسعار ميسرة للمواطنين المستحقين وقد تم فتح التسجيل للحصول على سكنات عدل الإصدار الثالث لعام 2024 عبر الموقع الرسمي للبرنامج الذي ينتهيaadl.dz حيث يتطلب التسجيل في البرنامج إستخدام بطاقة التعريف البيومترية والتقديم وفقا لشروط محددة يجب الإطلاع عليها عند التسجيل.

خطوات التسجيل في سكنات عدل 3 2024

اولا لابد أن يتم الولوج إلى موقع سكنات عدل

ثم بعد ذلك يتم إنشاء حسابا جديدا أو قم بتسجيل الدخول إذا كنت تمتلك حسابا بالفعل.

ملأ استمارة التسجيل الإلكتروني بالبيانات المطلوبة بعناية وتأكد من إرفاق جميع المستندات المطلوبة.

قم بتسديد رسوم التسجيل وفقا للتعليمات المقدمة على الموقع.

بعد تقديم الطلب سيتم مراجعته من قبل الوكالة المختصة في تطوير السكن وسيتم إرسال إشعار إليك بخصوص قبول الطلب أو أي تعليمات إضافية قد تكون مطلوبة.

شروط التسجيل في سكنات عدل 3

يجب أن يكون المتقدم من جنسية جزائرية.

يجب أن يكون المتقدم على الأقل في سن 19 عاما كاملة في تاريخ بدء التسجيل.

يجب أن يكون المتقدم عازبا أو مطلقا أو أرمل دون وجود تابعين.

يجب أن يكون دخل المتقدم وأسرته ضمن الحد الأقصى المحدد من قبل وزارة السكن والعمران.

يجب أن لا يكون المتقدم قد استفاد من برامج السكنات عدل 1 وعدل 2.

سيتم احتساب ترتيب المتقدمين وفقًا للمعايير المحددة من قبل الوزارة ووكالة عدل.

موعد التسجيل في سكنات عدل 3

تم الإعلان عن أن عملية التسجيل في سكنات عدل الإصدار الثالث ستتم الكترونيا عبر موقع وكالة عدل ومع ذلك لم يتم تحديد تاريخ بدء عملية التسجيل حتى الآن من المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد فتح باب التسجيل قريبا لذا ينصح بمتابعة الموقع الرسمي للحصول على أحدث المستجدات والإعلانات الهامة.