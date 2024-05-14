جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 – موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

زادت عمليات البحث هذه الفترة من قبل الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 سواء العلمي أو الأدبي، وذلك بعد أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن موعد بدء الامتحانات، وأشارت إلى أن الامتحانات هذا العام ستكون متشابهة مع العام الماضي من حيث عدد الأسئلة ونوعيتها، حيث ستتضمن كل مادة دراسية عددًا متساويًا من الأسئلة الموضوعية والمقالية، وسنقدم لكم خلال مقالنا جدول امتحانات الثانوية العامة لعام 2024.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن جدول امتحانات الصف الثالث الثانوي 2024 بعد أن تم اعتماده من قبل وزير التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي، حيث ستبدأ امتحانات الثانوية العامة لعام 2024 يوم 10 يونيو وتستمر حتى 20 يوليو، وستكون امتحانات المواد الغير مضافة للمجموع قبل عيد الأضحى المبارك وباقي المواد الأساسية بعد إجازة العيد، وذلك كالآتي:

امتحان التربية الدينية والتربية الوطنية سيكون يوم الاثنين الموافق 10 يونيو.

امتحان الإحصاء والاقتصاد سيكون يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو.

اجازة عيد الاضحى من السبت 15 يونيو إلى الخميس 20 يونيو.

امتحان اللغة العربية سيكون يوم السبت الموافق 22 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الثانية يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو.

امتحان مادة الفيزياء ومادة التاريخ يوم السبت الموافق 29 يونيو.

امتحان اللغة الأجنبية الأولى سيكون يوم الثلاثاء الموافق 2 يوليو.

امتحان مادة الكيمياء ومادة الجغرافيا يوم السبت الموافق 6 يوليو.

امتحان مادة الجيولوجيا ومادة الرياضيات البحتة (الجبر والهندسة) ومادة علم النفس والاجتماع يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو.

امتحان التفاضل والتكامل سيكون يوم السبت الموافق 13 يوليو.

امتحان مادة الأحياء ومادة الاستاتيكا ومادة الفلسفة والمنطق يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو.

امتحان الديناميكا يوم السبت الموافق 20 يوليو.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

امتحانات الثانوية العامة 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام ستكون بنظام الكتاب المفتوح، حيث سيتلقى الطلاب كراسة خاصة بهم تحتوي على الأسئلة، بالإضافة إلى ذلك سيحصلون على كراسة بابل شيت للإجابة على الأسئلة الموضوعية، وكراسة أخرى للإجابة على الأسئلة المقالية.

وقد أشارت الوزارة إلى أن 85% من الأسئلة سيكون اختيار من متعدد، بينما سيكون 15% أسئلة مقالية.

وبالنسبة لتوزيع الأسئلة حسب مستويات التعقيد والتفكير، فإن 30% منها ستكون مستوى معرفي وعقلي بسيط، و40% ستكون مستوى متوسط، بينما ستكون 30% مستوى عالي.

موعد إعلان أرقام جلوس الثانوية العامة 2024

سيتم الإعلان عن أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي في الشعبتين الأدبية والعلمية في جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة المقبلة حسب تأكيد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بعد الانتهاء من مراجعة استمارة امتحانات الثانوية العامة وتأكيد صحة البيانات المسجلة من قبل الطلاب.

وأكدت الوزارة أنه بعد الإعلان عن الموعد، سيتمكن الطلاب من الحصول على أرقام الجلوس إلكترونيًا عبر تفعيل الرابط المخصص على الموقع الرسمي للوزارة، ثم يمكنهم طباعتها.