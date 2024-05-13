الحق بسرعه.. أقوى أكواد ورموز استرداد شدات ببجي UC مجانا 2024

سكنات أسطورية تمثل أحد أهم عناصر لعبة PUBg Mobile التي تضيف عنصرا من التميز والشخصية لتجربة اللاعبين حيث تتنوع هذه السكنات بين الملابس والمظهر الخاص بالشخصيات وتعد وسيلة للاعبين للتعبير عن أنفسهم وإظهار انتمائهم للعبة مع تزايد شعبية لعبة PUBG Mobile حيث يتطلع اللاعبون باستمرار إلى الحصول على سكنات جديدة ومميزة وهذا يشمل البحث عن أكواد مجانية للحصول على سكنات مميزة دون الحاجة لدفع مبالغ مالية.

كيفية استعمال أكواد استرداد ببجي موبايل

يتيح لك الدخول إلى صفحة استرداد الرموز واسترداد الأكواد في لعبة ببجي موبايل الحصول على مكافآت مجانية وهدايا مميزة حيث يمكنك العثور على هذه الصفحة عبر البحث في الموقع الرسمي للعبة ببجي موبايل فبمجرد وصولك إلى صفحة استرداد الرموز ستحتاج إلى متابعة الخطوات التالية:

أدخل “Character ID” الخاص بك في الخانة الأولى المخصصة لهذا الغرض.

ثم قم بكتابة الكود المتاح في الخانة الثانية المسماة “Redeem Code”.

بعد ذلك أدخل “Verification Code” الذي سيتم عرضه بجانب الكود في الخانة البيضاء.

أخيرا يتم الضغط على زر “REDEEM” الموجود بلون أصفر حتى يتم استبدال الكود والحصول على الهدية المجانية.

اكواد ببجي 2024