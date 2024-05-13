“بطة مش ليك يا مرزوق.. بس بطوط لكل أولادك” نزل تردد قناة بطوط الجديد 2024

قناة بطوط هي قناة تلفزيونية مخصصة للأطفال تقدم مجموعة متنوعة من البرامج والأفلام الكرتونية، كما تعتبر قناة بطوط واحدة من القنوات الرائدة في مجال بث الكرتون والترفيه للأطفال في العالم العربي، ويقوم الكثير من أولياء الأمور بالبحث عن تردد قناة بطوط، كونها تُعتبر من أفضل القنوات التي تقدم أفلام الكرتون الرائعة، وتعمل على تقديم البرامج التعليمية والهادفة والرائعة للأطفال، بالإضافة الى ما سبق تساهم قناة بطوط في دعم اللغة العربية للطفل حتى يتمكن من اتقان لغته العربية بشكل جيد.

تعرف على تردد قناة بطوط الجديد

تردد قناة بطوط الجديد لعام 2024 هو كما يلي:

على القمر الصناعي نايل سات:

– التردد: 11594

– الاستقطاب: أفقي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– الجودة: HD

على القمر الصناعي عرب سات:

– التردد: 11594

– الاستقطاب: رأسي

– معدل الترميز: 27500

– معامل تصحيح الخطأ: 5/6

– الجودة: HD

كيفية تنزيل تردد قناة بطوط على جهازك

لتنزيل تردد قناة بطوط على جهازك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بالضغط على زر القائمة في جهاز التحكم الخاص بك. انتقل إلى الإعدادات. اختر زر إضافة قنوات. حدد القمر الصناعي الذي ترغب في إضافة التردد عليه، سواءً النايل سات أو العرب سات. اكتب التردد الصحيح لقناة بطوط. اضغط على زر البحث اليدوي. ستظهر قناة بطوط بعد ذلك، اضغط على زر حفظ القناة في جهازك.

مع القيام بالخطوات السابقة، يمكنك تنزيل تردد قناة بطوط الجديد ومشاهدة برامجها وأفلامها الرائعة على مدار 24 ساعة.

تعرف على أهم مميزات قناة بطوط

تتميز قناة بطوط بمحتواها الهادف والتعليمي، حيث تقدم برامج تساعد الأطفال على تعلم اللغة العربية وتطوير مهاراتهم اللغوية والاجتماعية، كما تشمل البرامج التعليمية على قناة بطوط تعلم الحروف والأرقام، تعلم القراءة والكتابة، التعرف على الأشكال والألوان، ومواضيع أخرى تهدف إلى تنمية قدرات الأطفال بشكل ممتع ومشوق.

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