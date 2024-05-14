رخص بجد مش هزار ..استمرار الانخفاض في سعر كرتونة البيض في السوق فعلياً وعروض على الجملة

استمرار الانخفاض في سعر كرتونة البيض في السوق يتابع الكثير من المواطنين خبر استمرار الانخفاض في سعر كرتونة البيض في السوق المصري، لكونها من السلع الأساسية التي لاغنى عنها فى البيت المصري، حيث تشهد الأسواق انخفاضا ملحوظا في الأسعار لمعظم السلع مع بداية شهر مايو، وخاصة السلع الاستهلاكية، التي يهتم بها المواطن البسيط وفقا لخطة وضعتها الحكومة في محاولة منها للسيطرة على الأسواق نتيجة القفزات الهائلة في الأسعار منذ بداية العام الحالي 2024.

استمرار الانخفاض في سعر كرتونة البيض في السوق

تختلف الأسعار يوما بعد يوم لمعظم السلع، واليكم اخر تحديث لأسعار البيض سواء (الأبيض أو البلدي )، وفقا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء:

سعر كرتونة البيض الأبيض تتراوح بين 135-140 جنيها، لينخفض عن أمس 6 جنيهات.

سعر كرتونة البيض الأحمر تتراوح بين 137- 142 جنيها، لينخفض عن أمس 5 جنيهات.

سعر كرتونة البيض البلدي تتراوح بين 150- 155 جنيها، لينخفض عن أمس 4 جنيهات.

سعر عدد بيضة واحدة أبيض 4.5 جنيهات.

سعر عدد بيضة واحدة أحمر 4.75 جنيهات.

سعر عدد بيضة واحدة بلدي 5.25 جنيهات.

جهود الحكومة المصرية لضبط الأسعار في الوقت الحالي

لا نستطيع أن ننكر الجهود المبذولة من معظم الوزارات الحكومية المختصة، من حملات رقابية على الأسواق والتجار، والقرارات الحاسمة ضد احتكار السلع الاستهلاكية التي يعتمد عليها المواطن البسيط كجزء أساسي من متطلباته اليومية في محاولة لمساعدة المواطن على أعباء الحياة وتحقيق حياة كريمة له.