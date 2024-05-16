“اضبطها الآن”.. تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات.. نزلها حالا
تردد قناة توم وجيري 2024، توم وجيري قناة كرتون مميزة جذبت الكثير من المتابعين من كافة الأعمار لمشاهدتها بسبب عرضها لأفلام ديزني الشهيرة المحببة لغالبية الأطفال، ويرى الكثير من الأباء والأمهات أنها وسيلة ممتعة لقضاء وقت الفراغ بدلا من الألعاب الالكترونية واستخدام الهواتف الذكية التي تتطلب مراقبة الأولياء بشكل مستمر لوجود محتويات ضارة ومسيئة تؤثر سلبيا على تربية الطفل ونموه العقلي والذهني، ولهؤلاء سنستعرض في هذا المقال تردد قناة توم وجيري على مختلف الأقمار الصناعية.
تردد قناة توم وجيري 2024
قناة توم وجيري من القنوات التي ظهرت في السنوات الأخيرة ولكنها نجحت في تكوين شعبية كبيرة وجذبت ملايين الأطفال اليها بسبب أفلام الكرتون المميزة التي تعرضها، ومن أشهر تلك الأفلام حلقات بطوط وميكي وتوم جيري وريبنزل والاميرة النائمة والاميرة والضفدع والفار الطباخ وغيرها، وتقدم القناة محتواها مجانا على مدار اليوم بالكامل دون توقف لتصل بذلك الى اكبر عدد من المشاهدين من كافة انحاء الوطن العربي، وللراغبين في استقبال القناة والاستمتاع بمتابعتها نوضح لكم فيما يلي تردد قناة توم وجيري 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 12149
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11315
- الاستقطاب : افقي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
ضبط تردد قناة توم وجيري 2024
- من قائمة اعدادات جهاز الرسيفر اختر البحث.
- حدد نوع القمر الصناعي.
- ثم ادخل اعدادات الضبط السابقة في الأماكن المخصصة.
- بالأخير اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم تنزيل القنوات وحفظها.