“اضبطها الآن”.. تردد قناة توم وجيري 2024 على القمر الصناعي نايل سات.. نزلها حالا

تردد قناة توم وجيري 2024

قناة توم وجيري من القنوات التي ظهرت في السنوات الأخيرة ولكنها نجحت في تكوين شعبية كبيرة وجذبت ملايين الأطفال اليها بسبب أفلام الكرتون المميزة التي تعرضها، ومن أشهر تلك الأفلام حلقات بطوط وميكي وتوم جيري وريبنزل والاميرة النائمة والاميرة والضفدع والفار الطباخ وغيرها، وتقدم القناة محتواها مجانا على مدار اليوم بالكامل دون توقف لتصل بذلك الى اكبر عدد من المشاهدين من كافة انحاء الوطن العربي، وللراغبين في استقبال القناة والاستمتاع بمتابعتها نوضح لكم فيما يلي تردد قناة توم وجيري 2024 على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات :

تردد قناة توم وجيري 2024 نايل سات القمر الصناعي : نايل سات

التردد : 12149

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

تردد قناة توم وجيري 2024 عرب سات

القمر الصناعي : عرب سات

التردد : 11315

الاستقطاب : افقي

معدل الترميز : 27500

معامل تصحيح الخطأ : 5/6

ضبط تردد قناة توم وجيري 2024

لاستقبال قناة توم وجيري عليكم ضبط تردد القناة باتباع الخطوات التالية :