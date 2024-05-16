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الجمل هيوحشنا .. ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة بعد توقف إنتاجها نهائيا؟

صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 27 دقيقة
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ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة
ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة

ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة يتساءل الكثيرين من المهتمين بأسعار السيارات المستعملة في مصر عن سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة حيث تتمتع هذه السيارة  بشعبية كبيرة داخل سوق السيارات منذ ظهرت عام 2015 وطرحت في الأسواق المصرية عام 2016  لما تمتاز به من مواصفات متميزة وأنظمة أمان متطورة تضمن سلامة السائق.

ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة

يتراوح سعر سيارة هيونداي إلنترا AD المستعملة ليكون ما بين 700 ألف إلى مليون، باختلاف سنة الموديل فمثلا:

  • هيونداي إلنترا AD 2020 يتراوح السعر بين 850 ألف حتى مليون جنيها
  • هيونداي إلنترا AD 2018 يتراوح السعر بين 750 ألف حتى 780 ألف جنيها
  • هيونداي إلنترا AD 2017 يتراوح السعر بين 750 ألف حتى 860 ألف جنيها
  • هيونداي إلنترا AD 2016 يتراوح السعر بين 670 ألف حتى 720 ألف جنيها
ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة
ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة

ما الذي يميز هيونداي إلنترا AD ؟

تتميز سيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك سعة 1600 سي سي،بقوة 127 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر بالإضافة إلى  ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، كما أن الشنطة الخلفية للسيارة تتسع ل 407 لتر ،أما عن ارتفاعها فيصل 1450 مم، والجدير بالذكر أن طول قاعدة العجلات يصل إلى 2700 مم وعرضها إلى 1800 مم.

ما الذي يميز هيونداي إلنترا AD ؟
ما الذي يميز هيونداي إلنترا AD ؟

هل سيارات إلنترا اقتصادية في البنزين؟

مقارنة بحجم المحرك فنعم تعتبر هيونداي إلنترا من أفضل السيارات من فئتها في استهلاك البنزين.

  • حيث أن محرك ذا سعة 2.0 لتر يستهلك 6.7 لتر/100 كم.
  • و محرك ذو سعة 1.6 لتر يستهلك 7.0 لتر / 100 كم .
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صورة علاء محمد علاء محمدمنذ 27 دقيقة
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