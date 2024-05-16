الجمل هيوحشنا .. ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة بعد توقف إنتاجها نهائيا؟

ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة يتساءل الكثيرين من المهتمين بأسعار السيارات المستعملة في مصر عن سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة حيث تتمتع هذه السيارة بشعبية كبيرة داخل سوق السيارات منذ ظهرت عام 2015 وطرحت في الأسواق المصرية عام 2016 لما تمتاز به من مواصفات متميزة وأنظمة أمان متطورة تضمن سلامة السائق.

ما هو سعر سيارة هيونداي إلنترا AD مستعملة

يتراوح سعر سيارة هيونداي إلنترا AD المستعملة ليكون ما بين 700 ألف إلى مليون، باختلاف سنة الموديل فمثلا:

هيونداي إلنترا AD 2020 يتراوح السعر بين 850 ألف حتى مليون جنيها

هيونداي إلنترا AD 2018 يتراوح السعر بين 750 ألف حتى 780 ألف جنيها

هيونداي إلنترا AD 2017 يتراوح السعر بين 750 ألف حتى 860 ألف جنيها

هيونداي إلنترا AD 2016 يتراوح السعر بين 670 ألف حتى 720 ألف جنيها

ما الذي يميز هيونداي إلنترا AD ؟

تتميز سيارة هيونداي إلنترا AD بمحرك سعة 1600 سي سي،بقوة 127 حصان، وعزم دوران 155 نيوتن/ متر بالإضافة إلى ناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 نقلات، كما أن الشنطة الخلفية للسيارة تتسع ل 407 لتر ،أما عن ارتفاعها فيصل 1450 مم، والجدير بالذكر أن طول قاعدة العجلات يصل إلى 2700 مم وعرضها إلى 1800 مم.

هل سيارات إلنترا اقتصادية في البنزين؟

مقارنة بحجم المحرك فنعم تعتبر هيونداي إلنترا من أفضل السيارات من فئتها في استهلاك البنزين.