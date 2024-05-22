“حملها الان مجانا 100%“ خطوات تحميل لعبة بيس 2024 pess على الأندرويد والآيفون

لعبة بيس، بيس هي اللعبة الالكترونية التي تعد محاكاة واقعية لرياضة كرة القدم الرياضة الشعبية الأولى في العالم، لذا انجذب اليها ملايين المستخدمين من كافة الدول لتكون من أعلى الألعاب في عائد الشراء ونسب التحميل، ويسعى لاعبو بيس الى تحقيق الفوز على المنافسين ومحاولة الحصول على البطولات المختلفة ومن أكبر العوامل التي تساعد على ذلك الكوينز التي تمكن اللاعب من الاستفادة من مزايا إضافية متعددة، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة تحميل لعبة بيس وكيفية شحن الكوينز.

خطوات تحميل لعبة بيس 2024 pess على الأندرويد والآيفون لعبة بيس تضم أشهر الأندية والمنتخبات العربية والأوروبية ويستطيع اللاعب اختيار اللاعبين الذين يرغب بضمهم الى فريقه وتكوين فريق قوي يستطيع التفوق في المنافسات والتحديات المختلفة، ويمكن للاعب تطوير أداء لاعبيه عن طريق اتباع برامج تدريبية معينة، وتعمل الشركة المطورة للعبة بيس على تحديث اللعبة وتحسينها من خلال رفع جودة الجرافيك والرسوم المتحركة ودعم لغات جديدة وإضافة معلقين عرب وغيرها من الخصائص المتميزة، وفيما يلي طريقة تنزيل آخر إصدار من لعبة بيس : فتح جوجل بلاي على الهاتف الاندرويد، أو الآب ستور على الآيفون.

كتابة اسم اللعبة eFootball في محرك البحث الموجود أعلى صفحة التطبيق ثم الضغط على علامة البحث.

بعد ظهور النتائج ادخل الى اللعبة الأصلية واضغط على “تنزيل”.

خلال لحظات سيتم الانتهاء من تثبيت اللعبة على جهازك. شحن كوينز لعبة بيس 2024 كوينز لعبة بيس تتيح للاعب الاستفادة من مزايا إضافية باللعبة، وسنوضح لكم فيما يلي طريقة شحن الكوينز : زيارة الموقع الأصلى للعبة بيس على الانترنت.

اختيار “شحن الكوينز” من الصفحة الرئيسية للعبة.

حدد دولتك، واختر الطريقة التي تفضلها للشحن.

في الحقل المخصص اكتب ال ID الخاص بحسابك في اللعبة.

اتبع الاجراءات التالية لاستكمال عملية الدفع الالكتروني.