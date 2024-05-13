حصريا تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport 2024 الجديد الناقل للدوري المصري

شهد تردد قناة أون تايم سبورت ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2024، ويرجع ذلك إلى موقعها المرموق كواحدة من القنوات الرياضية الرائدة، تتميز القناة بتغطيتها الشاملة لمجموعة متنوعة من الدوريات والبطولات على الصعيدين المحلي والعالمي، بما في ذلك الدوري المصري وكأس مصر، بالإضافة إلى تقديمها لعدد كبير من المباريات التي يشارك فيها منتخب مصر في مختلف البطولات سواء داخل أراضي مصر أو في البطولات الدولية.

تردد قناة أون تايم سبورت On Time Sport

تعتبر قنوات أون تايم سبورت وجهة رئيسية لعشاق الرياضة في العالم العربي، تبرز القناة بتغطيتها الشاملة لمجموعة متنوعة من البطولات والدوريات الرياضية.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 10853.

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ : 5/6.

بطولات تعرض عبر شاشة On Time Sport

يُمكن للمشاهدين متابعة مجموعة متنوعة من البطولات الرياضية عبر شاشة أون تايم سبورت، بما في ذلك مباريات الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، وبطولة كأس السوبر، وبطولة كأس مصر، وبطولة كأس الرابطة، بجانب البرامج الرياضية المتنوعة مع باقة من أفضل الرياضيين في مصر.

كيف أنزل قناه أون تايم سبورت ؟