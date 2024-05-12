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“بالإشارة الأقوى” تردد قناة طيور الجنة 2024 لمشاهدة أحلى الأناشيد بجودة عالية
تعتبر قناة طيور الجنة مصدرًا هادفًا وحصريًا للمحتوى الذي ينقصه لباقي القنوات الكرتونية، ويعد تردد القناة أمرًا مهمًا بالنسبة للوالدين الذين يهتمون بتقديم محتوى مناسب ومفيد لأطفالهم، ويتميز برنامج القناة بأنه يجمع بين التسلية والتعليم ويقدم للأطفال فرصة للاستمتاع بوقتهم بطريقة تنمي قدراتهم وتعزز تفكيرهم ولذا، يأتي هذا المقال ليوضح لكم تردد القناة الجديد الذي يمكن للوالدين استخدامه للتمتع بمحتوى قناة طيور الجنة والاستفادة منه في تربية أطفالهم بشكل إيجابي ومثمر.
تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2024
تردد قناة طيور الجنة 1:
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- التردد: 11274.
- معدل الترميز: 24500.
- الجودة: HD.
- القمر الصناعي: نايل سات.
تردد قناة طيور الجنة 2:
- الاستقطاب: أفقي.
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.
- التردد: 11310.
- معدل الترميز: 27500.
- الجودة: HD.
- القمر الصناعي: عرب سات.
خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة
لضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بفتح قائمة القنوات على جهاز الرسيفر الخاص بك.
- ابحث عن الإعدادات الافتراضية أو الإعدادات الرئيسية في القائمة، وقد يكون لديك خيار مثل “الإعدادات” أو “التفضيلات” أو “التركيبات”.
- بعد الدخول إلى الإعدادات، ابحث عن خيار “تركيب” أو “البحث عن القنوات” أو شيء مشابه.
- في القائمة “تركيب”، قد تجد خيارًا للتركيب اليدوي أو المتقدم. حدد هذا الخيار.
- سيطلب منك إدخال التردد الجديد لقناة طيور الجنة واستخدم الأزرار على جهاز الرسيفر لإدخال الأرقام بدقة.
- بعد إدخال التردد، انتقل إلى خيار “إضافة” أو “بحث” أو شيء مشابه للبدء في عملية البحث عن القنوات.
- ستقوم الرسيفر بالبحث عن القنوات المتاحة على التردد المدخل وقد يستغرق هذا بضع دقائق.
- بمجرد الانتهاء من البحث، ستظهر قناة طيور الجنة في قائمة القنوات المتاحة على جهاز الرسيفر.