“بالإشارة الأقوى” تردد قناة طيور الجنة 2024 لمشاهدة أحلى الأناشيد بجودة عالية

تعتبر قناة طيور الجنة مصدرًا هادفًا وحصريًا للمحتوى الذي ينقصه لباقي القنوات الكرتونية، ويعد تردد القناة أمرًا مهمًا بالنسبة للوالدين الذين يهتمون بتقديم محتوى مناسب ومفيد لأطفالهم، ويتميز برنامج القناة بأنه يجمع بين التسلية والتعليم ويقدم للأطفال فرصة للاستمتاع بوقتهم بطريقة تنمي قدراتهم وتعزز تفكيرهم ولذا، يأتي هذا المقال ليوضح لكم تردد القناة الجديد الذي يمكن للوالدين استخدامه للتمتع بمحتوى قناة طيور الجنة والاستفادة منه في تربية أطفالهم بشكل إيجابي ومثمر.

تردد قناة طيور الجنة الجديدة 2024

تردد قناة طيور الجنة 1:

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد: 11274.

معدل الترميز: 24500.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد قناة طيور الجنة 2:

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

التردد: 11310.

معدل الترميز: 27500.

الجودة: HD.

القمر الصناعي: عرب سات.

خطوات ضبط تردد قناة طيور الجنة

لضبط تردد قناة طيور الجنة على جهاز الرسيفر، يمكنك اتباع الخطوات التالية: