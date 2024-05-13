اخبار الانتقالات في ريال مدريد .. مصادر رسمية امبابي إلى ريال مدريد قريباً

اخبار الانتقالات في ريال مدريد، بعد تصريح جديد صادر عن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكدت مصادر رسمية انتقال الموهوب كيليان مبابي إلى صفوف فريق ريال مدريد الإسباني في خطوة مثيرة للاهتمام في عالم كرة القدم العالمية، وفي سياق متصل أعلن كيليان مبابي يوم أمس بشكل رسمي قراره بمغادرة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أكد أنه لن يجدد عقده مع الفريق الباريسي وبالتالي ستكون مباراة الأحد في الدوري الفرنسي اخر ظهور له على أرضية ملعب بارك دي برانس

اخبار الانتقالات في ريال مدريد

وفقا للصحفي الفرنسي فابريس هوكينز الذي نشر تصريحه عبر حسابه الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس من المتوقع أن يكون كيليان هو اللاعب الذي سيحصل على أعلى راتب في صفوف نادي ريال مدريد في الموسم القادم، وأشار الصحفي الموثوق إلى أن مبابي سيكون قد تفوق قليلا على اللاعبين الآخرين مثل فينيسيوس جونيور وبيلينغهام في ما يتعلق بالأجور،

كما أشار إلى أنه سيحصل أيضًا على نسبة من حقوق استخدام صورته، يأتي هذا الإعلان في سياق التكهنات والتقارير التي تتحدث عن انضمام مبابي إلى صفوف ريال مدريد حيث يعد هذا الخبر بمثابة إضافة كبيرة للنادي الإسباني في سعيه لتعزيز صفوفه وتحقيق النجاحات المستقبلية.

مبابي يعلن رحيله عن باريس سان جيرمان

أعلن اللاعب الفرنسي الشاب كيليان مبابي عن نيته مغادرة نادي باريس سان جيرمان بانتهاء عقده في فصل الصيف القادم، حيث نشر مبابي فيديو عبر حسابه على منصة تويتر أكد فيه رغبته القوية في الرحيل تصاعدت التكهنات بشأن وجهة انتقاله المحتملة ،ويرتبط اسمه بقوة بنادي ريال مدريد الإسباني الذي يبحث عن تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين.

في الفيديو الذي نشره مبابي أكد أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع باريس سان جيرمان وعبر عن تقديره واحترامه للنادي ولتجربته معه، ومع إعلان رحيله تحول مستقبل النجم الشاب إلى موضوع أساسي للنقاش في الصحافة الرياضية وبين متابعي كرة القدم في جميع أنحاء العالم، حيث يتوقع الجميع انضمامه إلى واحدة من أبرز الأندية الأوروبية.