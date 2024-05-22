“اعرررف وسددد هُنـــــــا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيمتها

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، عند ارتكاب اي مخالفة مرورية يتم توقيع غرامة على قائد المركبة وتسجل على نظام ادارة المرور ليكون مطالب بدفعها خلال فترة معينة والا تفرض عليه غرامة تأخير، لذا يسعى الكثيرون الى معرفة الغرامات الموقعة عليهم لسدادها سريعا، وقد عملت الادارة العامة للمرور بالعراق على تيسير الاجراءات على المواطنين والمقيمين لذا اطلقت خدمة الاستعلام الالكتروني عن الغرامة وبالتالي أصبح بإمكان اي شخص معرفة قيمة الغرامة من مكانه دون التوجه لأي مكان، وسنقدم لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن الغرامات المرورية، وقيمة غرامات بعض المخالفات.