“اعرررف وسددد هُنـــــــا ur.gov.iq“ غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيمتها

غرامات المرور العامة الرقم الالماني، عند ارتكاب اي مخالفة مرورية يتم توقيع غرامة على قائد المركبة وتسجل على نظام ادارة المرور ليكون مطالب بدفعها خلال فترة معينة والا تفرض عليه غرامة تأخير، لذا يسعى الكثيرون الى معرفة الغرامات الموقعة عليهم لسدادها سريعا، وقد عملت الادارة العامة للمرور بالعراق على تيسير الاجراءات على المواطنين والمقيمين لذا اطلقت خدمة الاستعلام الالكتروني عن الغرامة وبالتالي أصبح بإمكان اي شخص معرفة قيمة الغرامة من مكانه دون التوجه لأي مكان، وسنقدم لكم في هذا المقال رابط الاستعلام عن الغرامات المرورية، وقيمة غرامات بعض المخالفات.
غرامات المرور العامة الرقم الالماني 2024 بالعراق وقيمتها
في غضون دقائق معدودة وباتباع خطوات بسيطة يمكن أن يطلع صاحب السيارة عن الغرامات المرور العامة باستخدام الرقم الالماني وذلك من خلال الخدمة التي اتاحتها وزارة الداخلية العراقية بهدف توفير وقت وجهد المواطنين وتقليل التكدس والازدحام بمكاتب المرور، وفيما يلي نستعرض لكم طريقة الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الالماني بالخطوات :
- الدخول الى منصة اور الالكترونية للخدمات الحكومية من خلال الضغط على هذا الرابط.
- تسجيل الدخول الى الحساب الشخصي عبر ادخال اسم المستخدم وكلمة المرور.
- اختيار خدمة “غرامة” من بين الخدمات الالكترونية المتوفرة على الموقع.
- كتابة البيانات المطلوبة في الخانات المخصصة بشكل صحيح ثم الضغط على “استعلام”.
- ستظهر لك جميع المعلومات الخاصة بالمخالفات وقيمة الغرامات المطلوب دفعها.
قيمة غرامات مخالفات المرور العامة
في لائحة المرور العامة بالعراق توجد كافة المخالفات المرورية والغرامة المقرر فرضها لكل مخالفة منهم، وفيما يلي ابرز تلك المخالفات :
- يتم فرض غرامة قدرها 10 آلاف دينار على الشخص الذي يقود تحت تأثير الكحول.
- يتم فرض غرامة قدرها 5 آلاف دينار على من يتجاوز الاشارة الحمراء.
- وغرامة تقدر ب 2500 دينار على عدم ارتداء قائد السيارة لحزام الأمان أثناء السير.