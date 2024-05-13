توقع صح واربح … رابط الاشتراك في مسابقة نزال الأبطال.. واربح 100 ألف دولار أمريكي

رابط الاشتراك في مسابقة نزال الأبطال، تم إطلاق رابط الاشتراك في مسابقة توقعات نزال الأبطال التي تقدم جائزة قيمتها 100000 دولار أمريكي، وهذه المسابقة تحظى بشعبية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي ومواقع البحث، في الساعات الأخيرة أعلن تركي آل الشيخ المستشار السعودي عن هذه المسابقة المالية الجديدة التي يمكن للمشتركين الاشتراك فيها عبر الإنترنت بسهولة مع فرصة الفوز بجائزة كبيرة تبلغ 100000 دولار أمريكي.

رابط الاشتراك في مسابقة نزال الأبطال

مستمرا في جهوده للترويج للنزال المرتقب، يعلن المستشار السعودي تركي آل الشيخ عن النزال الحاسم بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري، المقرر إقامته في المملكة يوم السبت القادم في 18 مايو 2024، المسابقة تعتمد على توقع نتيجة النزال، حيث يمكن للمشاركين إرسال توقعاتهم عبر الرابط الرسمي للمسابقة مع فرصة الفوز بمبلغ مالي ضخم يصل إلى 100 ألف دولار أمريكي للمشاركة في مسابقة توقعات نزال الأبطال 2024 يمكن اتباع الخطوات التالية:

زيارة رابط موقع مسابقة توقعات نزال الأبطال. اختيار اسم الملاكم الذي تتوقع فوزه في النزال. تحديد الجولة التي تتوقع أن يحدث فيها الفوز. إدخال بياناتك الشخصية ومعلومات الاتصال مثل الاسم، رقم الهاتف، والبريد الإلكتروني. الموافقة على الشروط والأحكام المحددة. الضغط على زر الإرسال لتأكيد المشاركة.

مسابقة تركي آل الشيخ توقع نزال الأبطال 2024

تتضمن المسابقة توقع نتيجة النزال الناري الذي سيجري داخل المملكة العربية السعودية بين الملاكم الأوكراني أولكسندر أوزيك والملاكم الإنجليزي تايسون فيوري والذي يعتبر الأول من نوعه في المملكة، ويمكن الاشتراك في المسابقة بسهولة عبر الإنترنت حيث يتوفر رابط الاشتراك للراغبين في المشاركة، بهذه الطريقة يمكن الاشتراك في المسابقة والمنافسة على الجائزة الكبرى.