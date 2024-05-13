ستعرفون من خلال المقال على عمالقة السينيما يتنافسون، أقوى أفلام عيد الأضحى المبارك وموعد عرض أولاد رزق 3 2024، يبحث الجمهور خلال هذه الفترة عن قائمة الأفلام المرشحة للعرض في موسم عيد الأضحى السينمائي 2024، ويتابع الجمهور بشغف أخبار وتفاصيل الأفلام المقرر عرضها بدور السينما خلال هذا الموسم الذي يشهد حرب تكسير عظام بين النجوم.

عمالقة السينيما يتنافسون أقوى أفلام عيد الأضحى المبارك 2024

نحط الآن الرحال عند عمالقة السينيما يتنافسون، أقوى أفلام عيد الأضحى المبارك 2024، ويطل علينا عيد الأضحى المبارك بسباق قوي ومميز بين نجوم السينيما بالوطن العربي؛ في مجموعة مميزة من الأفلام المتنوعة بين الأكشن والكوميديا والدراما ونذكر ممن تلك القائمة ما يلي:

ولاد رزق:

الفيلم يجمع مجموعة كبيرة من النجوم في طاقم البطولة، بمشاركة أسماء بارزة مثل أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، وأسماء جلال. وبالإضافة إلى ذلك، يظهر في الفيلم عدد من ضيوف الشرف، من بينهم كريم عبدالعزيز، إلى جانب بطل الملاكمة العالمي تايسون فيوري. الفيلم من إخراج طارق العريان وتأليف صلاح الجهيني.

عصابة المكس:

في بطولة الفيلم يشارك نخبة من الفنانين مثل أحمد فهمي، روبي، محمد أسامة “أوس أوس”، لبلبة، حاتم صلاح، أحمد فهيم، مصطفى بسيط، بالإضافة إلى عدد من الفنانين الآخرين وضيوف الشرف. السيناريو من تأليف أمجد الشرقاوي وفادي أبوالسعود، والإخراج من تنفيذ حسام سليمان في أولى تجاربه الإخراجية، ويتولى الإنتاج هشام عبدالخالق.

فرقة الموت:

يتنافس الفيلم “فرقة الموت”، حيث يقدم الفنان أحمد عز أداءً مميزًا، ويشاركه في البطولة نخبة من النجوم مثل آسر ياسين، محمود حميدة، أمينة خليل، منة شلبي، عصام عمر، وبيومي فؤاد. الفيلم من إخراج أحمد علاء، وتأليف صلاح الجهيني.

اللعب مع العيال:

في قائمة أفلام عيد الأضحى 2024 يأتي فيلم “اللعب مع العيال”، حيث يشهد الفيلم محمد إمام وباسم سمرة وبيومي فؤاد وأسماء جلال ومصطفى غريب ويزو في البطولة. الفيلم من تأليف وإخراج شريف عرفة.

موعد عرض فيلم ولاد رزق 3

وبعد أن توصلنا إلى أفلام عيد الأضحى كل عام وأنتم بخير عمالقة السينيما يتنافسون، أقوى أفلام عيد الأضحى المبارك وموعد عرض أولاد رزق 3 2024، نتعرف الآن على موعد عرض فيلم ولاد رزق 3 ويتم عرض فيلم أولاد رزق بجميع السينمات تزامنا مع عيد الاضحى المبارك يوم السادس عشر من يونيو القادم.