رابط خطوات الحصول على أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024 عبر الموقع الرسمي

خلال تلك الفترة يشغل بال الطلاب خطوات الحصول على أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024، والذي يجمع كافة التخصصات المتمثلة في التخصص التجاري والصناعي والفندقي والزراعي، ويتم البحث حاليا لمعرفة الموعد الرسمي لبدء اختبارات الدور الأول لكل من نظام الـ 5 سنوات ونظام الـ 3 سنوات، ولهذا قامت وزارة التعليم والتعليم الفني بتوضيح جميع التفاصيل الخاصة بجدول الامتحانات.

خطوات الحصول على أرقام جلوس الدبلومات الفنية 2024

قبل أن يتم التوجه إلى لجان الامتحانات يلزم على الجميع معرفة الخطوات المتبعة التي تمكنهم من معرفة أرقام الجلوس، والتي يلزم معرفتها لأنها تدون في ورقة الاختبار وتضمن حق الطالب وتحفظه من عملية تبديل الأوراق، لذا لكي تبدأ في الحصول على رقم الجلوس عليك بتنفيذ الآتي:

أولا قم بالتوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة التعليم.

بعد ذلك قم بالنقر على الصفحة الخاصة بالخدمات الإلكترونية.

ثم عليك باختيار الخدمة التي ترغب بها وهي معرفة أرقام الجلوس الخاصة بالدبلومات الفنية.

قم بإدخال البريد الإلكتروني الموحد والذي يخص طلاب الدبلومات الفنية.

بعد ذلك عليك بالنقر على زر تحميل لمعرفة رقم الجلوس.

موعد بدء اختبارات الدبلومات الفنية

تم الإعلان من قبل وزارة التربية والتعليم عن كافة التفاصيل التي تتعلق باختبارات الدبلومات الفنية وموعد تسليم اللجان للمراقبين، حيث أوضحت الوزارة أنه في الفترة الحالية سيتم الحصول على أرقام الجلوس بصورة إلكترونية أو من خلال زيارة مقر المدرسة لمعرفة رقم الجلوس، وبالنسبة لموعد الاختبارات فإن الوزارة قامت بتوضيح الآتي: