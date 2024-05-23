عبر مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq/umbrelle

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، اعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن نزول اسماء المشمولين الذين سيحصلون على منحة الرعاية الوجبة الاخيرة، حيث تقدم آلاف المواطنين من كافة المحافظات للاستفادة من الدعم، وقامت لجان البحث الاجتماعي بدراسة الملفات المقدمة لاختيار اكثر الحالات احتياجا لإعاناتهم على الظروف المعيشية وتوفير دخل لهم يساعدهم على تلبية احتياجاتهم الاساسية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال طريقة الاستعلام عن الاسماء والفئات التي تستحق الحصول على الدعم.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية تبذل الحكومة العراقية جهودا كبيرة من أجل التيسير على المواطنين وإطلاق خدمات رقمية تمكنهم من الاستعلام عن أي أمر عبر الانترنت دون الذهاب الى المنشأة الحكومية للاستفسار، ومن تلك الخدمات خدمة الاطلاع على اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية ليتحقق المتقدم من وجود اسمه ويعلم إذا كان هيستفيد من الدعم ام لا، ويمكنكم الان من خلال الرابط التالي والالتزام بالخطوات المتبعة تنزيل كشوف الاسماء : الدخول الى منصة مظلتي الالكترونية بالضغط على هذا الرابط.

اضغط على خدمة “اسماء الرعاية الاجتماعية” من الخدمات الالكترونية.

سيطلب منك ادخال بعض البيانات اللازمة مثل المحافظة ورقم الوجبة والرقم القومي.

بعد استيفاء المعلومات المطلوبة ستظهر لك قوائم اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

اضغط على ايقونة “تحميل” لتنزيل الأسماء بصيغة PDF والبحث عن اسم المتقدم من بينهم. الفئات المستحقة لدعم الرعاية الاجتماعية