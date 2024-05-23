عبر مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq/umbrelle

Mahmoud تاريخ النشر
عبر مظلتي.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة spa.gov.iq/umbrelle
اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
  • كبار السن الرجال الذين يزيد عمرهم عن 60 عاما والنساء اللاتي تزيد اعمارهن عن 55 عاما.
  • السيدات الأرامل والمطلقات وزوجات المحكوم عليهم قضائيا.
  • العاطلين عن العمل ومن لا يمتلكون مصدر رزق.
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معلومات الكاتب
Mahmoud

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