يمكنك الآن مشاهدة مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24، من خلال تردد قناة “الفجر” الجزائرية الناقلة للمسلسل ومواعيد العرض 2024، يعد المسلسل التركي من أكثر المسلسلات مشاهدة في الوطن العربي، لما يحمله هذا المسلسل من قيمة تاريخية وعربية، فهو يتحدث عن حقبة تاريخية هي الأقوي للعرب، وخاصة عند فتح القدس من خلال القائد المغوار صلاح الدين الأيوبي والذي لا زال ذكره يتردد عند أي فكرة تخطر عن الشجاعة والعروبة.

مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24 تردد قناة “الفجر” الجزائرية 2024

نصل الآن إلى القول الفصل ستتعرف على مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24، تردد قناة “الفجر” الجزائرية الناقلة للمسلسل ومواعيد العرض 2024، ولكي تتمكن من متابعة الحلقة 24 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي يجب عليك تثبيت تردد قناة الفجر الجزائرية كما يأتي:

تردد القناة على القمر الصناعي النايل سات

التردد 12034.

عامل تصحيح الخطأ: 3/4.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

الجودة عالية الدقة.

تردد القناة على قمر عرب سات

التردد : 11034.

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز هو 27500.

عامل تصحيح الخطأ هو ⅚.

موعد عرض الحلقة 24 من مسلسل صلاح الدين الأيوبي

وبعد أن توصلنا معا على مسلسل صلاح الدين الأيوبي الحلقة 24، تردد قناة “الفجر” الجزائرية الناقلة للمسلسل نصل بكم الآن إلى مواعيد عرض الحلقة 24 من مسلسل، والتي يتم نقلها عبر شاشة قناة الفجر الجزائرية، ويتم ذلك في يوم الثلاثاء القادم الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية، وكذلك في تمام الساعة الحادية عشرة بتوقيت أبو ظبي، والتاسعة مساء بتوقيت المغرب العريي.