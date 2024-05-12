أحسن هاتف اوبو بسعر 8000 جنيه لـ 9000 جنيه.. مميزاته خطيرة

يتساءل الكثير عن هاتف اوبو بسعر 8000 جنيه، حيث تعد شركة أوبو من أهم الشركات المنافسة في الأسواق، والتي تقوم بتوفير الهواتف بسعر مناسب مقابل امكانيات قوية، ومؤخرا قد تم عرض هاتف أوبو A58 على مواقع الأنترنت بسعر مخفض، حيث قد وصل سعره إلى حوالي ٨٠٠٠ جنية مصري، حيث أنه يتمتع هذا الهاتف بمواصفات وإمكانيات قوية، في ذلك المقال اهم المواصفات والمزايا التي يتمتع بها ذلك الهاتف

مواصفات هاتف اوبو بسعر 8000 جنيه

سوف نوضح لكم أهم المواصفات والإمكانيات التي يتمتع بها هاتف أوبو A52 والذي يبلغ سعره الأن في الأسواق حوالي ٨٠٠٠ جنية.

يأتي الهاتف بشاشة كبيرة الحجم حيث تبلغ ٦.٧ بوصة، والتي تسمح برؤية الفيديوهات والصور بدقة وجودة عالية.

بالإضافة إلى أنه يتمتع بكاميرا أمامية بدقة ٥٠ ميجا بكسل، مما يسمح بتسجيل أدق وأجمل الفيديوهات.

أما عن بطارية هذا الهاتف، فأنه يأتي ببطارية ٥٠٠٠ مللي أمبير مما يساعد على عمل الجهاز لمدة ٤٨ ساعة.

لاسيما أنه مزود بأحدث أنظمة الأندرويد ١٣ مما يجعله بأقوى كفاءة وأداء.

مساحة الهاتف تكون ١٢٨ جيجا، أما عن الذاكرة فأنها تكون ٤ جيجا.

عيوب هاتف أبو A52

أما عن العيوب التي توجد في الهاتف، فسوف نوضح لكم هذه العيوب في النقاط التالية.

غلاف الهاتف الخارجي مصنوع من البلاستيك، مما يعرضه للجروح والخدوش.

عدم وجود طبقة حماية على الشاشة.

محتويات علبة هاتف أوبو A52

وبعد أن وضحنا لكم أهم مواصفات هاتف اوبو بسعر 8000 جنيه، أوبو A52، سوف نشير إليكم إلى المحتويات التي تأتي في علبة الهاتف.