تحديث واتساب الذهبي بثوبه الجديد ( مميزات متميزة ) .. أخر اصدار من الجولد مليان خفايا اعرفها قبل الكل

احد التحديثات الحديثة لتطبيق واتساب الرسمي تحديث واتساب الذهبي، حيث يحتوي التحديث الجديد على عدد كبير من الإضافات والمميزات الجديدة التي تمنح المستخدم تجربة فريدة في استخدام هذا التطبيق المتطور، و بسبب هذه المميزات اصبح التطبيق المتطور افضل من التطبيق الرسمي أهم التطبيقات من قبل أكثر المستخدمين، ويفضله عدد كبير منهم في الاستخدام في المراسلات والدردشات حول العالم.

تحديث واتساب الذهبي

من أفضل التحديثات التي طالت تطبيق واتساب الرسمي منذ اطلاقه هو تحديث واتساب الذهبي، والذي تم تطويره من قبل المطور العربي ابو عرب ويتميز التطبيق بعدة مميزات من أهمها ما يلي:

واتساب الذهبي تم تحديثه ليكون ضد الحظر.

تم تحديثه ليكون ضد الحظر. يقوم الجهاز بتمديد الحالة التي ينشرها المستخدم بوقت حوالي نصف دقيقة.

يمكن فصل الواتس الذهبي عن الإنترنت.

يمكن من خلاله إخفاء حالة الظهور، وبذلك يتمتع المستخدم بخصوصية اكتر.

لا يمكن حذف الرسالة.

إخفاء رؤية الحالة الخاصة بالاصدقاء الآخرين.

يمكن للمستخدم أن يقوم بتفعيل الوضع الليلي بشكل كبير.

ويمكن أيضا تفعيل وضع الرد التلقائي حتى لا يتسبب اي مشاكل.

نقل الوسائط والملفات بشكل أكبر ومساحة أكبر.

يمكن مسح اي رموز تعبيرية تم تنزيلها من قبل.

ميزات تحديث واتساب الذهبي

لا تتوقف مميزات واتساب الذهبي عند المميزات التي ذكرناها في السطور السابقة،ومن أهم المميزات ما يلي: