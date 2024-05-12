شوف نتيجتك ظهرت ولا.. عرض نتائج السادس الاعدادي دور أول 2024 محافظات العراق عبر الموقع الرسمي للوزارة

تمثل نتائج الصف السادس الاعدادي، أهمية كبيرة للعديد من الطلاب والطالبات في مختلف المحافظات العراقية، بما تُساهم هذه النتيجة في تحديد مصير الطالب إلى المراحل الدراسية الجديدة، إضافة إلى أن وزارة التربية العراقية تكون حريصة كل الحرص على إعلان النتائج والكشوفات التي تشمل جميع الطلبة في أقرب وقت، وعقب الإنتهاء مباشرة من عمليات التصحيح والمراجعة الصحيحة لكافة أوراق الإمتحانات، وفي ذلك يمكنك الإطلاع على النتيجة، كما سنوضحها لكم في السطور التالية.

عرض نتيجة السادس إعدادي دور أول

يمكنك عرض كشوفات نتيجة السادس الاعدادي دور أول في العراق، كما في الخطوات المتمثلة في الأتي:-

أن تقوم بالذهاب لموقع وزارة التربية عبر الإنترنت.

أو الذهاب إلى موقع نتائجنا الإلكتروني التابع للوزارة عبر الإنترنت كذلك.

بعد ذلك يتم الدخول إلى الصفحة التالية من موقع وزارة أو الموقع الأخر.

اختيار المرحلة والصف الخاص بالطالب أو المستعلم.

ليتم تحديد المحافظة.

استكمال باقي البيانات الخاصة بالطالب في الخانات الخاصة بذلك.

الضغط مباشرة على زر “بحث”.

وفي النهاية سيتم عرض الكشوفات ومعرفة النتيجة الخاصة بكل طالب.

نتيجة سادس إعدادي في العراق 2024 دور أول

بدأت منذ الساعات الماضية أول مواد الصف السادس الاعدادي الدور الأول في جميع المحافظات العراق، وسط إشراف ملائم من قبل وزارة التربية العراقية، وتهيئة المناخ الإمتحاني أمام كافة الطلبة، على أن يتم الإنتهاء من هذه الإمتحانات يوم الأحد المقبل الموافق 19 مايو 2024، بما تبدأ بعدها مباشرة عمليات التصحيح والمراجعة الصحيحة.