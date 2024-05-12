“ماما حرامي سرق لولو” تردد قناة وناسة أطفال 2024 شوف مسلسلات الأطفال وأفلام الكرتون

قناة وناسة أطفال هي من أعشق القنوات المحببة لملايين الأطفال في كافة أنحاء الدول العربية، حيث إن القناة تقدم محتوى مميز ما بين الترفيهي والتعليمي، وكذلك عدد من الأغاني والأناشيد الدينية المميزة، وغيرها مما يعشقها الصغار في مختلف الأعمار، ليصبح البحث عن ترددها يزداد بشكل كبير، ويمكنك التعرف عليه بمختلف الأقمار الصناعية، تتميز القناة بالجودة في الصوت والصورة الواضحة على مدار اليوم، ليست لديها إعلانات مزعجة كبقية القنوات المملة في عرضها إلى الإعلانات، يمكنك ترك أطفال لأطول فترة ممكنة دون خوف أو ملل، وسنوضح لكم ترددها الجديد كما في السطور التالية.

تردد وناسة أطفال الجديد

لكي تتمكن من مشاهدة المحتوى المميز التي تقدمه قناة وناسة أطفال ما بين الأغاني والأناشيد والمسلسلات والأفلام الكرتونية، وغيرها مما يعشقها الكبار والصغار، يُرجى اتباع المعلومات التي نصت على النحو الأتي:-

أن تستقبل قناة وناسة على تردد 11470.

معامل الترميز القناة بقناة وناسة يكون 27500.

استقطاب قناة وناسة عمودي.

معامل تصحيح الخطأ:¾

ضبط قناة وناسة الجديد 2024

حتى يسهل القيام بإستقبال قناة وناسة أطفال الجديد ومشاهدة العديد من البرامج، وكل ما تقدمه القناة، يُرجى اتباع الخطوات الأتيه:-