زيادة رواتب المتقاعدين في العراق 2024 استعلم عن راتبك وشوفه وصل كام

كشفت وزارة المالية العراقية، عن سلم رواتب المتقاعدين الجديد التي شمل العديد من المشتركين في الهيئة الوطنية للتقاعد، وذلك بقيمة الزيادة الجديدة التي بلغت قيمتها 100 ألف دينار عراقي، إضافة إلى أن هذه الزيادة جاءت مع قيمة الراتب الأساسي لتوفير دعم معيشي وملائم لجميع الأشخاص، بالإضافة إلى أن الزيادات تسعى دائمًا إلى تطوير الإجتماعية وتحسين المستوى المعيشي، ويمكنك التعرف على قيمة الراتب التفصيلي، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

استعلام رواتب المتقاعدين في العراق 2024 بالزيادة

ويمكنك الإستعلام عن رواتب المتقاعدين بالزيادات الجديدة في دولة العراق، وفقًا للخطوات التي تتمثل في الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع وزارة المالية العراقية.

ثم تقوم بإدخال اسم المستخدم ورقم الهوية الوطنية الساري.

القيام بالذهاب إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.

اختيار خدمة الإستعلام عن رواتب المتقاعدين.

استكمال باقي البيانات الخاصة بالشخص المتقدم.

ليتم الضغط على زر “بحث”.

وفي النهاية يتم الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالراتب والزيادات الجديدة.

شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية بالعراق

وجاءت أبرز شروط الإشتراك في هيئة التقاعد الوطنية داخل محافظات دولة العراق، كما يلي:-