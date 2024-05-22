“950.000 دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن عن بشرى سارة حول الرواتب الجديدة mof.gov.iq

Mahmoud تاريخ النشر
“950.000 دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن عن بشرى سارة حول الرواتب الجديدة mof.gov.iq
وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين
إنضم لقناتنا على تيليجرام
معلومات الكاتب
Mahmoud

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عاجل
“ملازمنا” رابط نتائج السادس ابتدائي الدور الأول 2024 الرصافة 3,2,1 وذي قار وجميع المحافظات عبر موقع نتائجنا
إنضم لقناتنا على تيليجرام