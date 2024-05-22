“950.000 دينار فوري من مصرف الرافدين“ وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين تعلن عن بشرى سارة حول الرواتب الجديدة mof.gov.iq

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين، في قرار يهم قطاع عريض من الشعب العراقي اعلنت وزارة المالية عن زيادة رواتب الموظفين بالقطاع العام للدولة وذلك حرصا من الحكومة على تحسين دخل المواطن ومساعدته على الإيفاء بمتطلباته واحتياجات اسرته ومجابهة الظروف الاقتصادية الصعبة في ظل ارتفاع اسعار السلع والخدمات، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال سلم رواتب الموظفين بعد الزيادة الجديدة، ورابط وطريقة الاستعلام عن رواتب الموظفين.

وزارة المالية العراقية رواتب الموظفين بعد اجتماع مجلس الوزراء العراقي مؤخرا تم إصدار قرار هام برفع رواتب الموظفين بالمؤسسات الحكومية بنسبة تصل الى خمسون بالمائة من الراتب الاساسي، وتم توجيه وزارة المالية العراقية ببدء تنفيذ القرار، لذا من المقرر أن تصرف الرواتب مشتملة على الزيادة الجديدة بداية من الشهر المقبل، وستتغير نسبة الزيادة حسب الدرجة الوظيفية والراتب الذي يحصل عليه الموظف، وسنستعرض لكم فيما يلي سلم رواتب الموظفين بالعراق بعد القرار الأخير رفع الرواتب : سيصل راتب موظفي الدرجة الأولى الى مليون ومائة الف دينار عراقي بعد الزيادة.

وموظفي الدرجة الثامنة سيصبح راتبهم بعد الزيادة 819 الف دينار عراقي.

أما موظفي الدرجة التاسعة فسيصل راتبهم بعد الزيادة الى 727.5 الف دينار عراقي.

وموظفي الدرجة العاشؤة سيصبح راتبهم بعد الزيادة 650 الف دينار عراقي. رابط الاستعلام عن رواتب الموظفين ويمكن للموظفين معرفة قيمة رواتبهم بعد الزيادة وموعد الصرف وغيرها من التفاصيل من خلال الانترنت، حيث اتاحت وزارة المالية العراقية إمكانية الاستعلام عن الرواتب عبر موقعها الالكتروني عن طريق اتباع الخطوات التالية : الدخول الى موقع وزارة المالية العراقية الالكتروني الرسمي من هنا.

ثم ادخال بيانات الحساب الشخصي لتسجيل الدخول.

اختيار خدمة “الاستعلام عن الراتب” من الخدمات الالكترونية المتاحة.

كتابة البيانات والمعلومات المطلوبة بشكل صحيح ثم الضغط على “استعلام”.