“خلي اللعبة تحت سيطرتك”.. اقوى شفرات جاتا سان اندرس GTA San Andreas 2024 للحصول على الالاف الاسلحة بطريقة مضمونة

شفرات جاتا سان اندرس 2024، الالاف من الاشخاص يبحثون عن شفرات جاتا سان اندرس 2024 التي تمنحهم الالاف من الاسلحة التي تساعدهم في الوصول إلى مراحل ومستويات عالية من اللعبة، حيث تعمل شفرات جاتا سان اندرس على تزويدك بالكثير من القدرات الخارقة وتمكنك من امتلاك مجموعة من الاسلحة الرائعة التي تمكنك من هزيمة اعدائك بسهولة، واليكم قائمة اجدد شفرات جاتا سان اندرس، فتابعونا.

شفرات جاتا سان اندرس 2024

ويمكنك استخدام شفرات جاتا سان اندرس 2024 في حالة كنت تلعب عبر اجهزة الكمبيوتر أو الموبايل لتحصل على تجربة رائعة من اللعبة الاكثر شعبية حول العالم، حيث يمكنك الحصول على تجربة مليئة بالإثارة و التشويق والاستمتاع، واليكم اقوى شفرات جاتا سان اندرس 2024، وهي كما يلي:

“WHEELSONLYPLEASE” لجعل السيارة غير مرئية.

“BAGUVIX” للحصول على صحة غير محدودة.

“AFSNMSMW” لجعل السفن تطير.

“LXGIWYL” للحصول على حزمة أسلحة متطورة.

“ROCKETMAN” للطيران باستخدام نفاثة.

“HESOYAM” لاستعادة الصحة والحصول على درع.

“FULLCLIP” للحصول على ذخيرة غير محدودة.

“KANGAROO” القفزات الخارقة.

“ANOSEONGLASS” لتشغيل وضع الأدرينالين.

“BUFFMEUP” لزيادة القوة البدنية.

“PROFESSIONAL KILLER” لتطوير مستوى القتال.

“SPEEDITUP” لزيادة سرعة الحركة.

“BTCDBCB” لزيادة الوزن.

شفرات جاتا سان اندرس الجديدة 2024

واليكم مجموعة اخرى من شفرات جاتا سان اندرس الجديدة 2024، علما بأن احداث تلك اللعبة تدور في ولاية سان أندرياس الخيالية، المستوحاة من كاليفورنيا ونيفادا في أوائل التسعينيات: