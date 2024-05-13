HERE>> لينك الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالكشف عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 خلال الفترة الماضية، وذلك عن طريق منصة مظلتي الإلكترونية، حيث تحرص الدولة على تسهيل وتيسير جميع الخدمات واحتياجات المواطنين بشكل مستمر، ولقد يعد هذا البرنامج إحدى أبرز البرامج التنموية التي تم إطلاقها مؤخراً، إذ أنها تستهدف الطبقة الفقيرة ذات الدخل المحدود، وذلك لمنحهم حياة أفضل من السابق.

رابط الاستعلام اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

أطلقت الجهات المختصة خدمة الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 منذ عدة أيام، حيث أتاحت الوزارة إمكانية الإطلاع عن كشف الأسماء المقبولة عبر الإنترنت، ويأتي هذا من منطلق تنفيذ حزمة الإجراءات الكبيرة التي أقرها الرئيس بشأن محدودي الدخل والأسر الأولى بالرعاية، ولقد تتمثل خطوات إجراء ذلك في النقاط الآتية:

التوجه إلى منصة مظلتي الإلكترونية، ومن ثم تسجيل الدخول عليها.

الضغط على برنامج الرعاية الاجتماعية.

تحديد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

إدخال اسم المحافظة التي ينتمي المستعلم لها.

كتابة جميع البيانات الشخصية المطلوبة والتي منها رقم الهوية الوطنية.

الضغط على خانة الاستعلام، ومن ثم الانتظار لحين ظهور الكشف.

شروط الحصول على دعم الرعاية الاجتماعية 2024

حرصاً على وصول الدعم إلى مستحقيه قامت الجهات المعنية بطرح عدة شروط وفقاً لها يتم قبول طلبات المتقدمين لهذه الإعانة، وجاءت تلك الشروط على النحو التالي: