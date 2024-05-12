ظهرت حالااا.. أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة فى العراق عبر منصة مظلتي 

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق الوجبة السابعة والأخيرة 2024، حيث شهدت معدلات البحث أخلال الفترة القليلة الماضية من أجل الحصول على الأسماء المستفيدة من الرعاية الاجتماعية في العراق، وأكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية أن سبب التأخير يعود إلى العدد الكبير من الطلبات التي تقدم به المواطنين الراغبين في الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية، ويُعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية أحد أبرز برامج الدعم والمساعدة التي تم إطلاقها الحكومة العراقية لتوفير حياة كريمة وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا، و من خلال هذا المقال، سنتعرف على أسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية في الوجبة الأخيرة لعام 2024.

رابط أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية في العراق 2024:

اتاحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية بعض الخطوات للوصول إلى منصة “مظلتي”، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

قم بفتح موقع منصة “مظلتي“.

اختر أيقونة الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

حدد الوجبة والدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختر المحافظة المرتبطة بمكان إقامتك.

اضغط على زر الاستعلام.

بالإضافة إلى ذلك، يمكنك النقر على كلمة “تنزيل الكشوفات” ومن ثم البحث عن اسمك في قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط الحصول على الرعاية الاجتماعية في العراق :

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية انه يجب توافر بعض الشروط للتأهل للرعاية الاجتماعية في العراق على وتشمل الشروط التالية: