“شوف اسمك هسه PDF”.. اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في العراق عبر منصة مظلتي

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن سبب التأخير في الكشف عن الموعد الخاص بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 إلى كثرة الطلبات المقدمة من المواطنين، ويأتي ذلك الإعلان بعد تساؤل الكثير من المواطنين داخل العراق عن سبب التأخير في الإعلان عن اسماء الرعاية الإجتماعية الوجبة الاخيرة مما سبب لغطا داخل الشارع العراقي، وكذلك انتشار كثير من الأقاويل والشائعات والتي منها أن الحكومة قد قامت بوقف الصرف، كما نوهت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية على المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات وأن في حالة أي إعلان من قبل الجهات المختصة سوف يكون عن طريق الإعلان الرسمي على المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة العمل.

الاستعلام عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

أكدت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية في العراق عن أنه حتى الآن لم يتم الإعلان الرسمي عن الميعاد الخاص بالإعلان عن اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة، كما أكدت الوزارة عن قرب الانتهاء من فحص الطلبات الخاصة بالمواطنين، وبعد ذلك ستقوم الجهات المختصة برفع الكشوفات على منصة مظلتي الإلكترونية، ويمكن المواطنين معرفة الاسماء الخاصة بهم عن طريق بعض الخطوات وهي كالاتي:

أولا: الولوج الى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيا: الضغط على الرعاية الاجتماعية من خلال القائمة المتواجدة.

ثالثا: إختيار الوجبة الأخيرة.

رابعا: الضغط على المحافظة التي يتبع لها المستعلم ومن ثم النقر على كلمة استعلام.

خامسا: بعد ذلك يقوم المستعلم بالضغط على تحميل الكشوفات بصيغة pdf ويمكن للمواطن البحث عن اسمه من خلال الكشف الذي تم تنزيله.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة

حتى يتمكن المواطن من التقديم في الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة قامت وزارة العمل بوضع بعض الشروط لابد من توفرها في الراغبين في التقديم وتلك الشروط هي: