هســة.. تحميل pdf اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 في العراق عبر منصة مظلتي والرعاية الاجتماعية

يبحث الكثير من المواطنين في العراق عن موعد الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة 2024 نظرا لتاخر الصرف مما اثار لديهم قلقا واضطرابا ولكن اكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية علي ان سبب هذا التاخير هو كثرة الطلبات المقدمة من خلال الافراد الذين يرغبوا في الاستفادة من هذه الوجبات حيث يعتبر برنامج الرعاية الاجتماعية من اكثر البرامج التي تهتم بتقديم المساعدة والدعم لرفع مستوي المعيشة .

خطوات استخراج اسماء المستفيدين من الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

يمكن لاي شخص ان يحصل علي اسماء المشمولين بكل سهولة ويسر وذلك من خلال اتباعه للخطوات التالية:

ان يقوم بتصفح موقع منصة مظلتي الالكترونية من هنا

ثم ادخال رمز التحقق المرئي المعروض علي الصفحة الرئيسية

اختر “خدمات الرعاية الاجتماعية”

قم بملئ البيانات المطلوبة منك بدقة

اضغط علي “تنزيل الكشوف”

سوف يتم تحويلك بعد ذلك الي صفحة جديدة تعرض كل الكشوفات المتعلقة بالوجبات السادسة والسابعة

في حالة انك كنت مستحقا للرعاية ستتلقي الدفعة المناسبة لك

شروط واساسيات التسجيل في الرعاية الاجتماعية

اذا كنت تريد التسجيل في البرنامج حتي تستفيد من اكبر قدر من المساعدات المقدمة عليه فيجب عليك التاكد من توافر الشروط التالية: