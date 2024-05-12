برنامج التدريب التعاوني في وزارة المالية يفتح أبوابه للخريجين الجدد

يسر وزارة المالية أن تعلن عن افتتاح باب التقديم لبرنامج التدريب التعاوني، وهو فرصة مثيرة للطلاب الخريجين الجدد للانضمام إلى صفوفها واكتساب الخبرات العملية القيمة، يعدبرنامج التدريب التعاوني مدخل هام لبناء مستقبل واعد في مجال العمل المالي، ويأتي في إطار توجيهات وزارة المالية لدعم وتنمية الكوادر الوطنية الموهوبة.

رابط التقديم في برنامج التدريب التعاوني لوزارة المالية

استعد لخطوة مهمة في مسارك المهني مع برنامج التدريب التعاوني في وزارة المالية.

ابدأ بزيارة الموقع الرسمي لوزارة المالية السعودية . قم بملأ استبيان التدريب بجميع البيانات المطلوبة، بما في ذلك البيانات الشخصية والعلمية. بعد ملء الاستبيان، اضغط على زر “إرسال”، وتأكد من رفع جميع المرفقات المطلوبة وصحة البيانات المُدخلة. سيتم مراجعة طلبك خلال فترة زمنية محددة، وفي حالة تحقق الشروط المطلوبة، سيتم قبول الطلب. يعتبر التأكد من صحة البيانات ورفع المرفقات المطلوبة مسؤولية المتقدم، وفي حالة وجود أي خطأ في البيانات، قد يؤدي ذلك إلى رفض الطلب مباشرة.

#وزارة_المالية تبدأ القبول في برنامج التدريب التعاوني المخصص لطلاب وطالبات الجامعات لسنة التخرج 2024م. للمزيد:https://t.co/pN27V61lJD pic.twitter.com/NcptaNCVkV — وزارة المالية السعودية (@MOFKSA) May 11, 2024

شروط برنامج التدريب التعاوني في وزارة المالية لخريجي 2024

للتأهل لهذا البرنامج، يتعين على المتقدمين توفير الشروط الضرورية المحددة من قبل وزارة المالية، إلى جانب تقديم الوثائق المطلوبة.

يجب أن يكون المتقدم مواطن سعودي.

يجب أن يكون لدى المتقدم معدل تراكمي جيد جدا.

يتعين على المتقدم اجتياز المقابلة الشخصية واختبار المفاضلة.

يجب أن تكون مهارة المتقدم في اللغة الإنجليزية جيدة.

يجب أن لا يكون المتقدم قد تخرج بعد من الجامعة، ويجب أن يكون لا يزال طالب فيها.

يتوجب على المتقدم تقديم جميع المرفقات المطلوبة، بما في ذلك السيرة الذاتية وخطاب موافقة الجامعة.

يجب على المتقدم تقديم طلبه عبر الإنترنت.

يجب على المتقدم استيفاء جميع الشروط والمتطلبات اللازمة لقبول طلبه.

الوثائق المطلوبة للتقديم على برنامج التدريب التعاوني

خطاب من الجامعة يحمل الموافقة على التدريب التعاوني.

مواعيد التقديم على برنامج التدريب التعاوني