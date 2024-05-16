“تعرف الآن.. علي أسعار شهادات البنك الأهلي و المصري اليوم 2024 بعائد يصل الى 30 %

شهادات البنك الأهلي و المصري اليوم، نظراً لارتفاع الأسعار الملحوظ التي شاهدتها البلاد، قامت البنوك برفع أسعار الشهادات الخاصة بها والعوائد المالية، وتم رفع كل عائد من شهادات، وفقاً للنوع الشهادة التي يقوم الفرد باختيارها والاستثمار بها، لذا يهتم المواطنين بمعرفة الأسعار الجديدة التي قامت البنوك بتطبيقها من بداية العام الحالي 2024.

شهادات البنك الأهلى و المصري اليوم

استناداً على قرار مجلس الوزراء سيتم تطبيق عوائد الشهادات في البنوك الأهلية والمصرية من بداية العام الحالي 2024، وبناء على ذلك تتماثل أسعار شهادات البنك الأهلي اليوم كالنحو التالي:

الشهادة البلاتينية السنوية تصل الفائدة لها إلى 23٪ و 27% ويمكن صرفها في نهاية المدة المحددة، وغالباً تكون هذه الشهادة مدتها سنة فقط.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري الفائدة لها في السنة الأولى 26% و 22% في السنة الثانية، و في السنة الثالثة يصل العائد لها 18% ومدة هذه الشهادة تكون إلى ثلاث سنوات.

الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوية تصل العوائد الخاصة بها إلى 30% في السنة الأولى 25% في السنة الثانية، و في السنة الثالثة 20٪.

يصل سعر الفائدة 21% الشهادة البلاتينية ثلاث سنوات.

بينما يأتي سعر الفائدة 27% ربع سنوي الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير.

الشهادة الخماسية بفائدة تصل الى 14% بشكل شهري، ومدة هذه الشهادة خمس سنوات.

شهادات البنك المصري اليوم

تختلف فوائد شهادات البنك الأهلي و المصري اليوم، وفقاً لعدة معادلات تختلف معاييرها من كل بنك، بينما تصل أفضل عوائد من شهادات البنك المصري هي الشهادة التي تصل إلى مده ثلاث سنوات ويتم تحقيق عائد منها يصل إلى 30 % في السنة الأولى ويصل في السنة الثانية 25 % تعد هذه من أفضل الشهادات التي تحقق عائدا ماديا كبيرا.