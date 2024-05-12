يمكنك الآن متابعة أجدد أفلام ومسلسلات الكرتون، ثبت الآن تردد قناة ماجد MAJID TV على النايل سات والعرب سات 2024، تعد قناة ماجد للأطفال من أفضل قنوات الكرتون، والتي تقوم بعرض مجموعة مميزة ومتنوعة من أفلام ومسلسلات وبرامج الأطفال، وحتى أنه يمكن للكبار أيضا أن يستمتعو بها نظرا للمجموعة المتنوعة التي تقدمها، وتسعي القناة دائما إلى إثراء المحتوى الذي تقدمه، من خلال البرامج التعليمية الخاصة بالأطفال وتعليمهم أساسيات الكتابة والحروف وغيرها.

ثبت الآن تردد قناة ماجد MAJID TV على النايل سات والعرب سات 2024

نضع بين أيديكم الآن أجدد أفلام ومسلسلات الكرتون، ثبت الآن تردد قناة ماجد MAJID TV على النايل سات والعرب سات 2024، ويمكنك الآن الإستمتاع بمحتوى قناة “ماجد” على جهازك وذلك من خلال الترددات التالية:

القمر الصناعي نايل سات:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد:11411.

معدل الاستقطاب: افقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة ماجد على القمر عرب سات

التردد: 11804.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: افقي.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

خطوات تثبيت قناة ماجد على جهاز الإستقبال الخاص بك

وبعد أن تعرفنا من خلال ما سبق على أجدد أفلام ومسلسلات الكرتون، ثبت الآن تردد قناة ماجد MAJID TV على النايل سات والعرب سات 2024، نحط بكم الرحال الآن عند خطوات تثبيت قناة “ماجد” على جهازك، ولكي تتمكن من تثبيت القناة بعد معرفتك للتردد إتبع معنا الخطوات التالية: