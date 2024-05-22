لولو الشطورة والمحترمة!!تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024 wanasa lolo

تردد قناة وناسة بيبي، قناة وناسة بيبي واحدة من القنوات المتخصصة للأطفال التي استطاعت تحقيق نجاح كبير في السنوات الاخيرة وأصبح لها جمهور كبير من كافة الدول العربية لأنها نجحت في جذب الأطفال اليها بما تقدمه من محتوى رائع ومميز يختلف عما تعرضه القنوات الأخرى المنافسة، فهي تعرض مجموعة من الأغاني والأناشيد الحصرية التي أحبها الأطفال وصارت تتردد في أغلب البيوت العربية، واليوم سنقدم لكم في هذا المقال تردد قناة وناسة بيبي على القمرين الصناعيين نايل سات وعرب سات.
تردد قناة وناسة بيبي نايل سات 2024
تعتبر قناة وناسة بيبي من أكثر القنوات الفضائية تحقيقا لنسب مشاهدة عالية في الوطن العربي، حيث يتابعها ملايين الأطفال من مختلف الأعمار والذين تفاعلوا سريعا مع برامجها الفريدة والمميزة، وقد أثارت اعجاب الكثير من الآباء والأمهات أيضا بسبب جمعها بين المحتوى الترفيهي والتعليمي، حيث تحرص القناة على تعليم الطفل الابداع والتفكير وكذلك الأخلاقيات والسلوكيات الحسنة بالإضافة الى لطافة وخفة دم الشخصيات الرئيسية بالقناة مثل وناسة التي تؤدي اغلب الأغاني والكليبات مثل لولو وماما ومين سرق الجزمة ولولو الشرطية وغيرها، ولمحبي القناة نستعرض لكم فيما يلي تردد قناة وناسة بيبي :
- القمر الصناعي : نايل سات
- التردد : 11470
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 5/6
تردد قناة وناسة بيبي عرب سات
تعرض قناة وناسة بيبي محتواها على القمر الصناعي عرب سات بجودة اتش دي، وتقدم القناة برامجها مجانا على مدار الساعة دون توقف، وبدون فواصل طويلة ومملة قد تجعل الأطفال يفقدون شغفهم وحماسهم أثناء المشاهدة، وفيما يلي تردد قناة وناسة بيبي على العرب سات :
- القمر الصناعي : عرب سات
- التردد : 11270
- الاستقطاب : عمودي
- معدل الترميز : 27500
- معامل تصحيح الخطأ : 3/4