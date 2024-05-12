نزلت كشوف PDF؟؟.. اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 عبر منصة مظلتي في محافظات العراق

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024، الالاف من الفئات الفقيرة والاولى بالرعاية يريدون الاعلان عن اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 في أسرع وقت ليحصلوا على الراتب المقرر لهم من قبل الحكومة العراقية التي قررت اطلاق هذا البرنامج لتوفير حياة كريمة ومستوى معيشة جيد لأبناء العراق في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سيئة، واليكم رابط تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024.

اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024

ومن المقرر أن تعلن كشوف اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 من قبل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قريبا باعتبارها الجهة المسئولة والمشرفة على هذا البرنامج الذي يستفيد منه أكثر من 200 ألف أسرة عراقية يعانون مما تشهده البلاد حاليا، واليكم طريقة تحميل اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة 2024 بعد أن تعتمد رسميا ويصدر بيان بهذا الشأن، فقط اتبع ما يلي:

قم بالدخول إلى موقع منصة مظلتي الالكترونية.

اختر اقسام هيئة الرعاية الاجتماعية.

قم بتحديد اسماء المشمولين في الرعاية الاجتماعية 2024.

قم باختيار اسم المحافظة القاطن بها المتقدم.

حدد رقم الوجبة المراد الاستعلام عنها.

قم بإدخال رقم الهوية الوطنية وكافة البيانات المطلوبة.

اضغط على كلمة “استعلام”.

ستظهر لك قائمة بأسماء المستفيدين، يمكنك تنزيلها بصيغة PDF.

قم بفتح الملف والبحث عن اسمك، لتعرف هل تم قبولك طلبك أم رفض.

شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق

واليكم شروط الاستفادة من دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق التي تم الاعلان عنها خلال الاشهر الماضية من قبل وزارة العمل العراقية، والتي بناءا عليها يتحدد اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية، وتلك الشروط هي: