للتعليم والترفيه.. تردد قناة وناسة الجديد 2024 أفضل قناة للأطفال من مختلف الأعمار

لقد اكتسبت قناة وناسة للأطفال شهرة واسعة مؤخراً نظراً لبثها مجموعة من الأغاني الجديدة المتنوعة التي نالت استحساناً واسعاً من جمهورها من الأطفال بمختلف الأعمار وحتى البالغين من جميع أنحاء العالم العربي، وقد تميزت القناة بين مجموعة كبيرة من القنوات التي تقدم محتوى للأطفال، وأصبحت الأبرز في الشرق الأوسط. لهذه الأسباب، حيث يسعى العديد لمعرفة تردد قناة وناسة كيدز للاستمتاع بأروع الأناشيد والأغاني طيلة اليوم.

تردد قناة وناسة الجديد 2024

تعرض قناة وناسة مكتبة متنوعة من الأناشيد والمقاطع الموسيقية، ويُمكنك الحصول عليها من خلال إتباع الخطوات التالية:

تردد قناة وناسة على النايل سات:

تردد القناة 11470

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة وناسة على العرب سات:

تردد القناة 11430

الاستقطاب عمودي.

معامل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4

كيفية ضبط قناة وناسة

وحتى تستطيع تثبيت قناة وناسة للأطفال على الرسيفر الخاص بك، قم باتباع الخطوات التالية:

افتح جهاز التلفاز الخاص بك، ثم اضغط على زر القائمة على جهاز التحكم عن بعد.

ثم انقر على زر تثبيت الموجود في الخيارات على الشاشة.

ثم، انقر على البحث اليدوي، وادخل بيانات تردد القناة مثل التردد ومعدل الترميز، بالإضافة إلى معامل تصحيح الأخطاء واستقطاب القناة.

عند الانتهاء من الكتابة، اضغط زر البحث لنقل القناة إلى الرسيفر الخاص بك.

عند الانتهاء من عملية البحث، انقر على الرمز الذي يعبر عن حفظ الإعدادات.

ثم يُمكنك متابعة القناة والاستمتاع بمحتواها المثير.

أشهر أغاني قناة وناسة

تقدم قناة وناسة مجموعة مبهرة من الأغاني التي تستقطب عددا كبيرا من الأطفال ويتفاعلون معها، مثل:

أغنية حرامي سرق لولو.

أغنية لولو وماما.

أغنية لولو وأصوات الحيوانات.

أغنية لوليات صغار.

أغنية لولو الشطورة.

أغنية يا شرطي حرامي.

مميزات قناة وناسة

تتميز قناة وناسة بعدة مزايا سوف نذكرها في السطور التالية: